港股直擊 即巿股評

美元走滙，推高人民幣回升，連帶港滙亦走強，港股全日飆逾四百點，更連升五日，累漲1808點，大市成交1348.66億元。

北水由入轉走，由上日淨流入近6.4億元，轉至淨沽4.86億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

今日淨入最多個股為滙控(00005)，全日有1.29億元淨買；但平保(02318)全日有3.71億元淨沽；中國太平(00966)也有2.62億元淨沽。

科技股中芯(00981)有1.29億元淨入；微盟(02013)亦有4759萬元淨買，小米(01810)則有1065萬元淨買，但騰訊(00700)有1.39億元淨走；美團(03690)也有8103萬元淨沽；舜宇(02382)則有3677萬元淨沽。

另外，萬洲(00288)亦有1.23億元淨入，萬科(02202)有3969萬元淨買；天能動力(00819)有6578萬元淨買；比亞迪(01211)則有6479萬元淨流入。

不過，微創(00853)有1344萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中芯、小米、平保、美團、滙控、中太平、舜宇、萬洲及建行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、美團、騰訊、小米、微盟、比亞迪、微創、天能、萬科及舜宇。