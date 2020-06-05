港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，道指四連升。港股連升四日後，今早曾吐過百點，午後在人民幣及美股期貨走強帶動下大挾淡倉，恒指收近三個月高。

恒指高開21點，甫開升64點見半日高，之後回軟，曾倒跌112點，見24253點全日低，恒指中午微升4點。午後離岸人民幣反彈，加上美股期貨造好，推動港股抽升，最多飆443點，見24810點，創4月29日以來盤中新高。恒指收報24770點，升404點或1.7%，創3月11日以來收市新高，連升第五日。大市今日上升股份比例66%；下跌股份比例34%。

恒指全周累飆1808點或7.9%。

國企指數報10066點，升98點或1%。國指全周飆505點或5.3%。

大市成交額1348.66億元。

A股反覆靠穩，滬指升0.4%；深成指升0.37%。

美國道指期貨最新飆354點，報26607。

港滙最新報7.7494。離岸人民幣回升，兌一美元最新報7.0894。

藍籌股方面，創科(00669)創新高，收市升3.4%；中海外(00688)升2%；聯通(00762)升3.8%。相反，騰訊(00700)微跌0.2%；恒安(01044)跌0.6%。

焦點板塊

本地股：財政司司長陳茂波重申會堅決捍衞聯繫滙率，又指本港經濟可能在第四季復甦。本地重資產股追落後，華人置業(00127)曾飆77.3%，收市升60.2%；恒生(00011)飆8.4%；滙控(00005)升4.2%，重上40元樓上，居成交榜第二位；太古地產(01972)升5.6%；太古A(00019)升6.2%，全周累彈15.2%為表現最好藍籌；新世界(00017)升5.4%；長實(01113)升5.2%；新地(00016)升4.1%；富豪產業信託(01881)升10.3%；九倉置業(01997)升6.2%；東亞(00023)升6.2%；大新銀行(02356)升3.6%；大新金融(00440)升3.8%；希慎(00014)升3.3%。

航空股：中國民航局調整國際客運航班安排，路透報道，美國運輸部日內計劃修改規則，容許中國的航空公司，恢復赴美的客運航班服務，市場憧憬中國客機禁飛事件有望解決，航空股應聲造好。南航(01055)飆10.7%；國航(00753)升8.6%；東航(00670)彈7.7%；國泰(00293)彈5.5%。另外，首都機場(00694)勁升11.6%；中銀航空租賃(02588)升6.8%；中國飛機租賃(01848)升6.4%；中航信息(00696)升4.3%。

換馬股：恒指公司季檢收市後調整，恒指成分股沒有變動，國企指數加入聯通(00762)、世房(00813)和蒙牛(02319)，聯通升3.8%、世房創新高，收市升2.2%，蒙牛跌0.7%。遭剔出的新華保險(01336)升4.4%；中交建(01800)升2.9%；海通證券(06837)升4.3%。

焦點股份

美團點評(03690)：今早高開見165.9元上市新高，之後沽盤湧現，收市跌3.2%，報159元，居成交金額榜第三位。

比亞迪(01211)：收市飆7.4%，為表現最好國指成分股。比亞迪獲摩通轉軚睇好，將評級由「減持」升至「增持」，目標價由36元，大升83.3%至66元。

地攤概念股：五菱汽車(00305)續落鑊，收市升26%，四連升累飆2.18倍；華南城(01668)稱主動扶持園區商戶，允許商戶利用舖前場地進一步拓展業務，炒高20.3%。

CoolLink(08491)：午後暴瀉，曾插90.1%，見0.182元創新低，收市跌84.2%，成交額1.26億元。成交量2.66億股，為上市以來最活躍。

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