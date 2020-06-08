即巿股評 港股直擊

讀者鄭小姐問：「 之前6.1元買了納指2倍槓反ETF(07522)，最近跌到5.7元了，可否溝貨，美股會再跌過嗎？唔該。」

馮宏遠 華晉證券資產管理投資總監

「對於反向ETF，尤其是有槓桿的反向ETF，都不宜溝貨，因發行商需就反向ETF所涉及的淡倉支付轉倉成本，有關成本更會每日累積。由於上述損耗在大市處於整固狀態下更為嚴重，因此投資者普遍難以透過對反向ETF溝貨，成功彌補ETF價格下跌的損失。一般股票的平均成本法，並不適用於反向ETF。假設看淡納指，可在美股市場選擇正向ETF再直接沽空。不過，由於美股三大指數仍持續向好，將現時持倉的反向ETF平倉止蝕，會是較佳做法。」

植耀輝 耀才證券研究部總監

「回顧年初至今投資市場表現，納指屬少數能保持正回報市場之餘，更率先破頂創新高。某程度上，科技股之強，在於投資者憧憬疫情後對電商及科研及生物科技相關範疇會更依賴。然而估值偏高始終是一大變數，所以納指能否再升，雖然筆者某程度上有一定保留，但基於閣下之ETF有槓桿效應，故宜先訂約20%止蝕，即一旦跌破5元附近水平，宜先作減持會較合適。」

羅崇博 信報首席分析員

「5月美國非農職位數據遠勝預期，刺激美股大升，納指更創新高。美股強勢，納指日線圖之拋物線SAR指標早在12個交易日前已發出反手造好訊號，但目前無論日線及周線級別之14 RSI均未算很超買，故短期不宜逆勢而行。美股當然也面對一些負面因素，包括失業率數據計算出錯，以及受抗議活動影響，美國多州新增新冠確診病例刷新高；另外中美博奕仍會持續，或不時影響科技股氣氛，加上納指整體估值並不吸引，中期調整機會是存在的，但未必如3月再出現恐慌性大跌，主要是疫情改變消費行為可能是持續性的，以及疫曲研發或將再有進展，這都對科技及生物科技板塊利好。若果後市只呈區間波動，對持有反向ETF較為不利，故不建議溝貨去增加風險，反而待短期待美股超買回落而減持。」

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