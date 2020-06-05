香港財經 港股直擊

網易(09999)剛於中午截止認購，據消息透露，公開發售部分初步錄得逾300倍超購，超過37萬人申請。

網易是次計劃發行1.71億股，招股價將不高於126元，集資最多216億元。路透旗下IFR引述知情人士稱，網易上市指導發行價為123元，較網易美國收市價低2%。

網易將於本月11日掛牌。港交所將於網易上市日向投資者提供多項產品選擇，包括:網易期貨及期權將於6月11日推出；與網易股份相關的衍生權證可於該股份上市當日掛牌；網易股份上市當日將納入認可賣空指定證券名單。