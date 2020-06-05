即巿股評 港股直擊

美股再強都要抖氣，隔晚美股個別發展，值得留意係納指盤中曾創新高，不過中段開始腳軟掉頭倒跌收場，但仍無損美股整體上升格局。家下等埋今晚個失業率及非農就業數據，只要好過預期些少，今晚美股睇嚟仲有得爆上去。至於港股噚日開始已經吽吽地，今日繼續喺24300水平拉鋸，不過講真暫時港股係跌唔落，尤其24000水平已守得幾穩，淡友短期好死咗條心。

恒指高開21點報24388點，最多升64點見過24431點半日高位後回軟，最多跌112點，見半日低位24253點，但24200似乎有支持，結果就喺24300水平爭持。最終恒指半日報收24370點，升4點；國指報收9928點，跌39點。

藍籌股中大部份都維持上升，只有騰訊(00700)因為CEO再減持而跌1.5%，失守430元，下一個支持位喺423至425元，有心買貨仲可以等等。除咗騰訊之外，蒙牛(02319)半日跌2.4%，藍籌之中跑第尾。ATM三俠今日共同進退，以為唔識回頭嘅美團(03690)，今日再創165.9元上市新高後掉頭，而阿里巴巴(09988)亦要抖氣，突破210元阻力後未見再上力，ATM今日齊齊回頭。

內地航空股噚日喺美國運輸局禁止中國客機入境後唔算跌得多，中國民航局迅速回應，調整國際客運航班安排，內地航空股即顯著反彈。連帶首都機場(00694)勁升9%；中銀航空租賃(02588)急揚6.3%；中國飛機租賃(01848)升4.8%；中航信息(00696)走高2.5%。睇嚟市場相信航空業已捱過最壞時刻，有望走出谷底。

阿Man話唔日地攤概念有乜咁值得高興，皆因一個發達經濟國家，因乜解究要叫人民走去擺地攤。作偏呢個概念繼續炒作，五菱汽車(00305)連升四日，今日半場再成逾兩成。不過阿Man就寧願食花生，呢啲喪炒股來去怱怱，一個唔小心好易中招。

雖然大市暫時去到24600水平似無力再上，但喺環球各大央行放水下，市場資金極度充裕，資金無可選擇下，只有流入股票市場，可支撐股市繼續上揚。加上美匯指數高位回落，人民幣貶值壓力舒緩，有利新興市場表現。再睇埋港匯再度觸及強方兌換保證，而阿Man已多次強調香港聯繫滙率制度穩健，火星撞地球亦唔會脫鈎，暫時未見資金大量流走，反而見北水持續流入，再加上中概股排住隊嚟香港上市，預期喺國安法未有具體細節落實執行前，港股會有一段蜜月期，目前大市先喺24000至24500之間整固，後市有條件再向上挑戰24800至25200阻力。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)