港股直擊 香港財經 即巿股評

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠指，美元弱勢下資金流入新興市場，支持港股反彈，但後市料需短暫整固至最多兩萬四點。他續指，調整過後恒指本月有機會因挾淡倉走高，屆時可上望二萬五。