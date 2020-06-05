港股直擊 即巿股評

觀望今晚美國失業率及非農數據，隔晚美股個別發展，港股今早好淡拉鋸，在24350附近爭持。

恒指高開21點，報24388，早段最多升64點，高見24431點，之後突然倒跌112點，見過24253，隨後又止跌回升，在24350附近爭持，最終恒指中午收造24370，升4點或0.01%；國指收造9928，跌39點或0.39%，大市半日成交有553.09億元。

藍籌股普遍造好，十年美債率息回升至十周高位，息差擴大下，滙控(00005)升1.3%；恒生(00011)揚3.4%；中銀(02388)升0.4%；舜宇(02382)升1.9%；騰訊(00700)總裁劉熾平進一步減持，股價跌1.5%；蒙牛(02319)跌2.4%，為包尾藍籌。

焦點板塊

航空股：中國民航局調整國際客運航班安排，市場憧憬中國客機禁飛事件有望解決，航空股應聲造好。南航(01055)爆升8.4%；國航(00753)勁升7.8%；東航(00670)彈升5.2%；國泰(00293)也飆6.2%。另外，首都機場(00694)勁升9%；中銀航空租賃(02588)急揚6.3%；中國飛機租賃(01848)升4.8%；中航信息(00696)走高2.5%。

體育用品股：全線回落，安踏(02020)跌0.4%；李寧(02331)降2.9%；滔摶(06110)跌2%；特步(01368)跌1.1%；361度(01361)跌1%。

地攤概念股：五菱汽車(00305)續攀升，半日勁升22%，暫錄四連升；華南城(01668)稱主動扶持園區商戶，允許商戶利用舖前場地進一步拓展業務，中午也勁飆23%。

焦點股份

比亞迪(01211)：中午揚4.6%，成交有2.7億元。獲摩通轉軚睇好，將評級由「減持」升至「增持」，目標價由36元，大升83.3%至66元。

華虹半導體(01347)：半日飆5.6%。中金上日發表報告，估計華虹半導體第二季業績或好過預期，維持「跑贏行業」評級，目標價20元不變

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。