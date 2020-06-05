港股直擊 即巿股評

今朝唔知做乜，由一上車去到隧道，再出隧道上天橋，一直係咁塞，塞到差唔多10點鐘先返到嚟，坐底斟完杯水，再同兩個同事講完正經嘢(真係正經嘢)之後，再望望個鐘，已經10點18分。

恒指今朝變動唔大，開市微升21點，報24388點；依家10點19分，恒指倒跌26點，報24339點，最低暫時見過24253點，唯呢個位仍然未中牛證街貨第一層，因為呢層仲喺老遠嘅23300至23399點，呢度有相於919張期指街貨，除咗係重貨區之外，亦係最多新增街貨層。

至於熊證方面，最貼價層位於24600至24699點，呢度有相當於421張期指；而重貨區仍然喺25000至25099點，呢度有相當於1925張期指，25100至25199點都唔弱，有相當於1101張期指。不過，恒指都已經連升四日，5月22日嗰大裂口都叫做補咗，日線圖上SlowSTC(14,3)兩線都已經搶到上80以上嘅超買水平，就算大市打繼續行去十里亭，但中途都需要喺五里坡度休息一下嘅。

大市悶焗，又嘗試去個股度敲下門。噚日有講過呢期都幾紅嘅美團點評(03690)同港交所(00388)，兩隻都係咁創新高，或者一個時代難以有兩隻焦點股，噚日呢兩隻股份都已經見超買，今日再睇兩股日線圖，見美團依家10點50分見跌2.7%，做緊$159.7；而港交所就升0.4%，做緊$293.2。

兩者比較，按目前嘅走勢嚟睇，美團今日有機會喺高位做「穿頭破腳」，一旦確認，下行嘅機會就較高；再望望SlowSTC(14,3)都嚴重超買咗一段日子，唔係話佢會大跌，都係嗰句啦：漫漫長路都總要有包萬寶路(抖下)嘅。(呢句嘢真係出賣年齡系列呀)

不過，美團嘅「穿頭破腳」最終成唔成立，就要睇埋佢下半場表現啦，萬一下半場拗腰大翻身，咁就當我咩都無講過啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家