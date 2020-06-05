即巿股評 港股直擊 香港財經

香港政治環境變化一日千里，不少紅色鐵粉認為美國制裁香港無損國際金融中心地位，又話聯繫滙率絕對不會取消。根據筆者短短三十多年的人生經驗，政府說不會做的事情，一般就會去做；政府說會做的事情，一般不會去做。這個評價，放諸四海皆適用。一個好簡單的問題，假如香港未來的地位將降格成為內地其中一個城市，那麼香港的金融中心地位何在？

到底香港未來會是慢性中毒自然死亡，還是前景急速轉壞，恐怕連水晶球也沒有答案。大家唯一可以做的事，就是趁着「斜陽無限，無奈只一息間燦爛」的餘暉賺最後一桶金，然後遠走高飛。在《雷神索爾3：諸神黃昏》電影中，阿斯嘉最終被毀滅，但索爾父親奧丁卻說，「阿斯嘉從來都不是一個地方，而是一群人民」。在面對真香港被毀滅的時候，真香港人不應該灰心，只要你是真香港人，我們在天涯海角也可成功。

強勢股未見散水

早在三個月前，筆者已提到，今年資金持續停泊在新經濟股、5G概念股及醫療股，其中一隻美團已從3月股災時低位70.1元，升至昨日收報164.2元。從目前情況來看，似乎資金的口味仍未有重大轉變，至少愛康醫療(01789)及春立醫療(01858)仍未見散水跡象。

換個畫面看看，手遊股今年同樣成為資金避風港，5月中時筆者曾推介過心動公司(02400)外，昨日收報27.5元，較推介前25.45元累升約8%。另一隻有潛力跟上的股份，則非友誼時光(06820)莫屬，其股價近日亦見破頂抽升。友誼時光本身從事手遊開發及營運，重點針對女性市場。截至去年12月底止全年，集團收益按年增長15.3%至16.9億元人民幣，純利按年上升23.4%至4.2億元人民幣，每股盈利0.21元人民幣。

友誼時光皇牌遊戲不多，重中之中只有《熹妃Q傳》及《宮廷計手遊》，目前已發布並正在營運的手遊共10款，當中包括34個不同語言版本及七款H5遊戲。雖然遊戲數量不多，但勝在其皇牌遊戲相當「襟玩」，如《熹妃傳》已推出超過55個月，但去年月流水最高達4100萬元人民幣；《熹妃Q傳》已營運近30個月，去年月流水最高達到6760萬元人民幣。

從其業績可見，友誼時光今年有三個發展方向，第一是繼續鞏固女性遊戲市場地位，在原有遊劇中新增新語言版本，同時計劃推出4款自行開發遊戲，包括都市女性、女性仙俠與休閒消除遊戲等；第二，集團加大開發海外市場力度，正同步研發新遊戲的海外語言版本。

併購壯大盈利增長

第三，集團會將遊戲IP商業化，打造遊戲IP生態圈，當中涉及收購上游及下游遊戲相關業務，最終達至建立完整產業鏈，覆蓋IP創作、開發遊戲及流量渠道，繼而將IP延伸至其他領域，如漫畫、影視及衍生品等，全力打造全產業鏈發展體系。上述三項發展均有利集團提升收益，相信今年業績亦會令投資者眼前一亮。

手遊股今年持續跑贏大市，主要由於在新冠病毒疫情期間，宅娛樂中的遊戲、直播、長視頻、短視頻等相關板塊公司業績有增無減，因此資金不願離開。友誼時光去年10月以每股1.52元掛牌上市，目前股價已翻一番，但歷史市盈率僅14倍左右，估值不高，如今年盈利增長兩至三成，估值會進一步下跌。投資者可於20天線約2.72元買入，博其年內繼續破頂。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產