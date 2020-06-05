港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，道指反覆靠穩升11點，報26281點；納斯特100指數更一度破頂。港滙觸發強方兌換保證，港股四日累漲千四點後，今早輕微高開後一度轉跌。

恒指高開21點，報24388，曾升64點，報24431，之後掉頭向下，曾倒跌112點，報24253。截至10時21分，恒指升21點，報24387。

國企指數今早跑輸，最新跌23點，報9944。

A股早段先跌後升，上證指數現報2920，升不足1點。

騰訊(00700)總裁劉熾平今年內第三度減持騰訊股份，最新跌1.2%，報429.6元。

美團(03690)高開1%，報165.9元，再創新高，之後沽盤湧現，曾倒跌4.7%，報156.5元，最新跌3.5%，暫居成交金額榜首位。

近期勁彈的友邦(01299)最新升0.7%，報71.5元，支撐大市。

昨日跑贏大市的滙控(00005)續靠穩，現升1.2%，報39.3元。

5月份表現最弱藍籌的太古A(00019)，今早彈2.3%，報44.6元，暫為表現最好藍籌。

地產股靠穩，新地(00016)升1.1%，新世界(00017)升0.7%。

蒙牛(02319)跌1.9%，暫為表現最差藍籌。

中芯(00981)今早價量齊飆，最新升4.4%，報19.5元，成交已達11億元。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。