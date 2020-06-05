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【異動股】比亞迪曾升3% 摩通轉軚睇好

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摩通轉軚睇好比亞迪(01211)，股價逆市走高，最高見過49.5元，漲2.7%，新造48.8元，仍升1.2%，成交金額6096萬元。

該行認為，新車款推出及電動車銷售表現，短線有望成為比亞迪短線上升催化劑，但認為比亞迪大量放資源及電池技術，市場不應將比亞迪當作純汽車股，反而應視為一隻科技或新能源電池股，故將評級由「減持」升至「增持」，目標價由36元，大升83.3%至66元。

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