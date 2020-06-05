港股直擊 即巿股評

美國經濟活動持續恢復，隔晚美股個別發展。港滙觸及強方兌換保證，港股連升四日後，今早或要回吐。

道指低開後曾倒升114點，高見26384點，尾段曾倒跌187點，收市靠穩，升11點，報26281點，錄四連升。納斯特綜合指數跌0.69%，收報9615點。標指回吐0.34%，收報3112點。

另外，納斯特100指數納指曾見9741點創新高，之後倒插1.3%，收市挫0.77%。

個股方面，亞馬遜倒跌0.72%；PayPal跌1.39%；微軟跌1.32%；Facebook挫1.68%。美國航空大幅增加航班，推動股價飆逾41%、聯合航空飆16%；波音再升6.43%。

晶片商博通(Broadcom)第二季利潤按年跌29.1%，每股經調整盈利為5.14美元；收入升4%，至57.4億美元；市場預期為5.14美元與56.9億美元。集團預期，第三季收入中間值為57.5億美元，略低於分析員預期的57.9億美元。股價市後交易時段跌2.5%。

美國拉斯維加斯賭城周四開始局部重開，拉斯維加斯會展和觀光局總裁兼營運總監Steve Hill稱，賭城整體酒店入住率為兩成，較業界估計為佳。另外，美國紐約市長白思豪(Bill de Blasio)稱，當地最快七月初展開第二輪經濟重啟計劃，一些商業活動，包括餐廳將獲准開放戶外餐飲區。

數據方面，美國勞工部上周首次申領失業救濟187.7萬人，多過預測中位數。市場料周五就業報告或顯示失業率升至19.5%，接近上世紀大蕭條時代水平。商務部4月出口按月跌20.5%，為1992年有記錄以來最大3月跌幅，進口降13.7%，貿易逆差擴大16.7%至494億美元。

紐約8月期金周四最高見1729美元，收市升勢放緩至每盎斯1727.4美元，升22.6美元或1.3%。7月期銀收市跌10美仙或0.6%，每盎斯報18.061美元。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報38.98元，較本港上日收市高0.13元；騰訊(00700)ADR收報430.28元，低4.72元；國壽(02628)ADR收報15.35元，低0.01元；中海油(00883)ADR收報9.08元，低0.07元；中石油(00857)ADR收報2.75元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報3.53元，無升跌；中移動(00941)ADR收報54.45元，低0.05元；聯通(00762)ADR收報4.45元，無升跌；中電信(00728)ADR收報2.4元，低0.02元。

ADR港股比例指數報24308點，較本港上日收市低57點。夜市期指收報24158點，較昨日恒指收市低水208點。恒指昨收報24366點，升40點或0.17%，四日累飆1404點或6.1%。

港滙在紐約尾市觸發強方兌換保證，金管局承接美元，向市場沽出9.77億港元。

焦點股份

騰訊(00700)：總裁劉熾平今年內第三度減持騰訊港交所權益披露顯示，劉熾平於5月29日及6月1日，平均價分別為409.6218及423.9732元，合共減持60萬股，套現2.47億元。

港交所(00388)：5月證券市場平均每日成交額1147億元，按年升18%。首5個月平均每日成交額1159億元，按年升15%。另外，京東據報通過上市聆訊。

香港電視(01137)：5月訂單總商品交易額4.72億元，按年升1.01倍，按月則跌4.1%。

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