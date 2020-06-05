即巿股評 港股直擊

5月應驗了「五窮月」，恒指累跌近1700點，令不少大價股和實業股之股價均見受壓，產生大量高息股，中國光大國際(00257) 是其中之一，集團之主要業務為建造、環保能源項目運營 (垃圾發電廠、工業固體廢物填埋場及危險廢棄物填埋場)、環保水務項目運營 (污水處理廠及中水回用處理廠)、新能源項目運營 (沼氣發電廠、光伏發電項目、生物質能發電廠及污水源熱泵項目)、環保科技及工程管理、物業投資及投資控股。於今年4月14收市後發佈的2019年報顯示，截至去年底股東應佔溢利約52.03億港元。

市賬率分析股價定位

較2018年溢利約43.19億元，增長20.47%，為2015至2019年連續五年錄得增長。金額則是期最高，反映始於2018年的中美貿易戰，或現時的中國經濟下行狀況，對集團未見構成很大程度的負面影響。截至去年底資產淨值約363.47億元，而截至今年4月底已發行股數約61.43億股，計出每股淨值為5.9168元，相對今年6月1日收報4.11元，市賬率為0.69倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價處於偏低水平。此外，參考於2018和2019年度之每年最低市賬率為0.98和1.10倍，平均值為1.04倍，高於現時的0.69倍，反映實則現價偏低。

九年穩定派息的記錄

平均值相對每股淨值為5.9168元，得出每股合理值為6.15元，較4.11元之潛在升幅為49.64%。而截至去年底之溢利約52.03億元，相對現時已發行股數，每股盈利為0.8470元，對比4.11元之市盈率為4.85倍，參考上述兩個財年之每年最低市盈率為7.07和6.85倍，平均值為6.96倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為5.90元，較4.11元之潛在升幅為43.55%。另可留意集團於2011至2019年的九年之間，每股股息介乎0.0450至0.2600港元，平均值為0.1590元。而於2019年每股股息為0.2600元 (期內最高)，相對現價4.11元，計出股息率為6.33%。

三重估值計潛在升幅

參考上述兩個財年之每年最高股息率平均值為4.22%，相對上述每股股息，計出每股合理值為6.16元，較4.11元之潛在升幅為49.88%。綜合上述三種分析，每股合理值為5.90至6.16元，平均值為6.07元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過47%，連同股息率超過6厘，預期一年回報率超過54%。相對筆者上述市盈率為4.85倍，合理盈利增長率為4.85%；觀乎去年溢利增長20.47%，雖高於4.85%；但考慮到疫情影響，相信要到明年溢利才可望增長超過4.85%。然而，股價現處2013年2月以來的低水平，認為股價有很大上升空間。

自2020年1月3日高見6.38元 (為2020年暫時高位) 後，股價漸見回落，至今年3月19日最低收報3.77元，約五個月累跌近四成一。而現價4.11元，較2013年2月以來的低位3.70元 (見於2020年3月23日)，僅差9.98%，少於一成反映現價進場風險不大，適合進場作中長線收取股息投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於3.60元或以下買入；保守者則可於3.20元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為6.00至6.20元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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