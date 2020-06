即巿股評 港股直擊

美國「弗洛伊德事件」持續發酵,各地抗議示威尚未平息,美股卻愈升愈有,納指周三(3日)一度突破9700點,收市與歷史高位差距僅1.6%。標普500指數亦漲1.4%,收報3122點,為3月4日以來新高,逐漸逼近熊市跌浪反彈78.6%阻力(3136點),自3月23日收2237點觸底後,短短50個交易日累飆39.6%,是過去約87年最勁,期間更沒有顯著調整。

整體大市同樣強勢,標指中線市寬(股價高於50天線比率)攀上97.2%,統計股價高於200天線比率的長線市寬也升越50%中軸,即半數以上成分股成功收復牛熊線。

美股表現異常亢奮,完全脫離基本因素,益見股市與「大街經濟」(Main Street Economy)分道揚鑣。受新冠肺炎大流行打擊,美國已經失去近4300萬個職位,超過金融海嘯後10年創造的職位。民眾失業收入銳減影響購物意欲,而美國經濟(企業利潤)很大程度由消費支撐,相信美企次季業績勢必難看,盈利短期內復元亦無從說起。

除了就業,其他數據也反映美國經濟暫未脫險。周三公布的4月工廠訂單按月下挫13%,跌幅較3月份修正後的11%擴大,屬有紀錄以來最差;5月ISM非製造業指數回升至45.4,仍徘徊於50盛衰分界之下,意味當地服務業依然在收縮。

此外,IHS Markit公布,美國5月綜合採購經理指數(PMI)終值由上月的27反彈到37,但還未重返疫情前水平。值得留意的是,附【圖】所見,美國綜合PMI與整體經濟(GDP)一向關係密切,美國聖路易斯聯儲銀行早年發表研究報告提及,兩者之間相關系數(correlation coefficient)達0.75,顯示相關性偏高;按往績推算,目前PMI數字隱含經濟增長率(implied GDP growth rates)相當於GDP倒退6%至8%。

事實上,新冠肺炎會否有第二波爆發尚待觀察,席捲全美的示威騷亂亦必然窒礙復甦,加上中美關係直線下墜等不明朗因素,美國GDP出現「V彈」機率可謂十分渺茫。美國國會預算辦公室(CBO)估計,當地經濟或許需要10年時間,才能「回到疫情前」。

然而,即使實體經濟前景黯淡,不一定代表股市即將崩潰。在全球央行「大水漫灌」下,市場樂觀程度令人以為美國從未發生疫情,而比起對經濟衰退的憂慮,投資者看來更加擔心錯過(Fear of Missing Out, FOMO)升浪,這由CNN編製的「恐懼與貪婪指數」(Fear and Greed Index, FGI)可見一斑,該指標自3月時接近零水平反覆攀至61,即投資者情緒正從一個極端奔向另一個極端。

短線來看,投資策略自然不宜與趨勢作對,但根據經驗,當FGI進一步上漲,達80以上「極度貪婪」(Extreme Greed)時,大市便會迎來一次較像樣的調整。

信報投資研究部

