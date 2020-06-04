即巿股評 港股直擊

美國「弗洛伊德事件」持續發酵，各地抗議示威尚未平息，美股卻愈升愈有，納指周三(3日)一度突破9700點，收市與歷史高位差距僅1.6%。標普500指數亦漲1.4%，收報3122點，為3月4日以來新高，逐漸逼近熊市跌浪反彈78.6%阻力(3136點)，自3月23日收2237點觸底後，短短50個交易日累飆39.6%，是過去約87年最勁，期間更沒有顯著調整。

整體大市同樣強勢，標指中線市寬(股價高於50天線比率)攀上97.2%，統計股價高於200天線比率的長線市寬也升越50%中軸，即半數以上成分股成功收復牛熊線。

美股表現異常亢奮，完全脫離基本因素，益見股市與「大街經濟」(Main Street Economy)分道揚鑣。受新冠肺炎大流行打擊，美國已經失去近4300萬個職位，超過金融海嘯後10年創造的職位。民眾失業收入銳減影響購物意欲，而美國經濟(企業利潤)很大程度由消費支撐，相信美企次季業績勢必難看，盈利短期內復元亦無從說起。

除了就業，其他數據也反映美國經濟暫未脫險。周三公布的4月工廠訂單按月下挫13%，跌幅較3月份修正後的11%擴大，屬有紀錄以來最差；5月ISM非製造業指數回升至45.4，仍徘徊於50盛衰分界之下，意味當地服務業依然在收縮。

此外，IHS Markit公布，美國5月綜合採購經理指數（PMI）終值由上月的27反彈到37，但還未重返疫情前水平。值得留意的是，附【圖】所見，美國綜合PMI與整體經濟（GDP）一向關係密切，美國聖路易斯聯儲銀行早年發表研究報告提及，兩者之間相關系數（correlation coefficient）達0.75，顯示相關性偏高；按往績推算，目前PMI數字隱含經濟增長率(implied GDP growth rates)相當於GDP倒退6%至8%。

事實上，新冠肺炎會否有第二波爆發尚待觀察，席捲全美的示威騷亂亦必然窒礙復甦，加上中美關係直線下墜等不明朗因素，美國GDP出現「V彈」機率可謂十分渺茫。美國國會預算辦公室(CBO)估計，當地經濟或許需要10年時間，才能「回到疫情前」。

然而，即使實體經濟前景黯淡，不一定代表股市即將崩潰。在全球央行「大水漫灌」下，市場樂觀程度令人以為美國從未發生疫情，而比起對經濟衰退的憂慮，投資者看來更加擔心錯過(Fear of Missing Out, FOMO)升浪，這由CNN編製的「恐懼與貪婪指數」(Fear and Greed Index, FGI)可見一斑，該指標自3月時接近零水平反覆攀至61，即投資者情緒正從一個極端奔向另一個極端。

短線來看，投資策略自然不宜與趨勢作對，但根據經驗，當FGI進一步上漲，達80以上「極度貪婪」(Extreme Greed)時，大市便會迎來一次較像樣的調整。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容