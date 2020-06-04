今日 18:31
重要通告
港股直擊
海通證券(06837)公布，5月淨利潤6.85億元(人民幣．下同)，按年飆升1.48倍；營業收入11.17億元，增加32.44%。
期內，旗下海通資產管理淨利潤6908.56萬元，飆升1.74倍。
港股3日飆1364 返國安立法前
今日信報
白宮6．16起禁中國航企飛美
【信報月刊】港府審批慢 新樓假短缺
港股沽空比率帶來重要訊息
呂梓毅
｜
今日信報
【信報月刊】美國醫療現財政黑洞 許家傑：…
The planet after the pandemic
André Hoffmann｜ EJ Insight
谷歌疑洩瀏覽數據 遭集體索償390億
StartupBeat
【私銀觀】全球水深火熱 美股一枝獨秀
陸庭龍
｜
財富管理
特朗普:無意因香港問題制裁習近平
時事脈搏 ｜ 今日 08:24
傳企業擬將部分財資管理業務移出香港
香港財經 ｜ 今日 10:18
【異動股】宏安地產午後遭洗倉 暴瀉六成
港股直擊 ｜ 今日 13:29
【盤房來料】港股抖氣但仍維持反覆向上格局
即巿股評 ｜ 今日 13:16
【新股追蹤】網易IPO歐美投資者認購提前結束
香港財經 ｜ 今日 13:06
民航局:外資航企復飛中國每周一班
中國財經 ｜ 今日 10:37
祈連活:美難以打擊聯滙 港元可望生存下去
香港財經 ｜ 今日 12:38
渣打:港區國安法助維持港長遠穩定
香港財經 ｜ 今日 09:17
商務部:港獨立關稅區地位源自世貿組織協定
香港財經 ｜ 今日 15:49
英據報洽韓日企業 替代華為供應5G設備
國際財經 ｜ 今日 08:15
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞