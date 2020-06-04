港股直擊 即巿股評

港股連升第四日，恒指高開318點，報24643點，創5月11日後新高，隨後A股與美國道指期貨倒跌，加上人民幣走弱，港股升勢不保，最多倒跌121點，見24204點，之後收復失地，午後曾再倒跌，但收市競價時段嘜高，收報24366點，升40點或0.17%。

北水淨流入近6.4億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有1.83億元淨走；美團點評(03690)有6665萬元淨走；舜宇(02382)有416萬元淨走。相反，小米(01810)有1.46億元淨入；中芯(00981)有5950萬元淨入；騰訊持股的微盟(02013)有1904萬元淨入。

其他藍籌股方面，港交所(00388)有1.13億元淨入；申洲國際(02313)有3.36億元淨入。

醫療相關股方面，中國生物製藥(01177)有6482萬元淨入；威高(01066)有1.28億元淨入。相反，微創醫療(00853)有1111萬元淨走。

個別內需見北水流入：潤啤(00291)有1.74億元淨入；飛鶴(06186)有8539萬元淨入。

其他淨流出較高股份包括：太平(00966)有9873萬元淨走；山東黃金(01787)有6480萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、申洲、中芯、美團、舜宇、中生製藥、太平、飛鶴、小米及山東黃金。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：美團、騰訊、小米、微盟、中芯、舜宇、潤啤、港交所、威高及微創。