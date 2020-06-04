港股直擊 即巿股評

美國上月私人企業職位下跌幅度少過預期，隔晚道指飆逾五百點，但人民幣回軟，令港股今日曾飆三百點後一度倒跌，最終仍連升四日，累飆逾千四點。

恒指今早高開318點，報24643點，為今日高位所在，並創5月11日後新高，隨後A股與美國道指期貨倒跌，加上人民幣走弱，港股升勢不保，最多跌121點，見24204點，之後收復失地，午後又再度轉跌，但收市競價時段嘜高，最終恒指收報24366點，升40點或0.17%，四日累飆1404點或6.1%。國指微升不足1點，收9967。大市成交額1254.11億元。

全日大市上升比例47%，下跌比例為53%。

即月期指收市報24291，升46或0.19%，低水75點，成交11.78萬張。

道指期貨今早曾升117點，高見26345，隨後升勢不保，最新造26184，跌44點或0.17%，標指及納指期貨現分別跌0.26%和0.05%。

人民幣離岸價回軟，一度貶至7.1337兌一美元，下滑170點子，最新造7.1298兌一美元，仍貶131點子。

藍籌股個別發展。滙控(00005)升1.8%；騰訊(00700)微升0.6%，獲摩通予目標價550元；近日勁彈的友邦(01299)微漲0.2%；港交所(00388)連升四日後，今日創逾兩年高後收市吐0.2%；新地(00006)下滑0.3%；中石油(00857)跌1.1%；恒安(01044)挫1.9%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

賭業股：憧憬澳門放寬旅遊入境限制，賭業股跑出。金沙(01928)是升幅最大藍籌，收揚4.9%；銀娛(00027)升2.4%；新濠(00200)飆5.6%；永利(01128)彈升5.8%；美高梅(02282)漲3.6%；澳博(00880)升2.5%。

汽車零件股：升幅顯著。耐世特(01316)飆升8.6%；德昌(00179)彈升6.7%；超威(00951)炒高7.1%；天能(00819)急揚5.7%；福耀玻璃(03606升2.3%。另外，擁「地攤經濟」概念的五菱汽車(00305)，上日狂飆53.3%後，今日依然熱炒，最高見過0.54元，再爆升77%，收市仍勁升64%。

物管股：受永升(01995)配股拖累，物配股整體受壓。中海物業(02669)挫4%；之前宣布配股的綠城服務(02869)，收降1.7%；雅生活(03319)跌2.2%；保利物業(06049)降2.3%；彩生活(01778)挫3.6%；奧園健康(03662)全日挫4.3%；永升全日挫4.4%，但仍守配售價11.78元；但銀城生活(01922)創新高，收市飆6.8%。

焦點股份

美團(03690)：再創上市新高，以全日最高位164.2元收市，飆5.7%，成交額71.7億元。

萬科(02202)：配售3.16億股新H股，配售價為每股25元，較昨日收市折讓4.76%，集資78.9億元。股價反升2.3%。

民生教育(01569)：先舊後新配售2億股，每股配售價1.22元，較昨日收市折讓8.27%，所得款項淨額2.39億元。全日插7.5%。

華潤啤酒(00291)：一度撲上市高位，全日升3.6%。花旗發表報告，指潤啤管理層於該行舉辦的策略日中表示，年初至今產品銷售復甦符合預期，重申潤啤為中國消費首選股，目標價46.91元不變。

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