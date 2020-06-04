即巿股評 港股直擊

港股過去五個交易日可謂冰火兩重天，美股三大指數在眾多不利因素下持續勁升，納指更接近歷史高位，筆者也不敢逆勢，上周四(5月28日)題為《勢仍在美股》，指出標普五百ETF(03140)多個技術指標均向好，想做淡美股者要耐心等第一滴血出現，即至少以上7個技術指標中，要有5個向淡。

所以尊重勢頭很重要，其實納指ETF在差不多近一個月前已轉強，至今升了5%。嫌個股太波動，部署ETF是不錯選擇，一手成本低有利於分注操作。在本港上市的ETF多達180隻，當中過去20天平均成交額多於100萬元的只有39隻，當中「勢頭能量」(Trend Strength)屬於強勢的有21隻，代表主要趨勢向好。市場指數掛勾包括：領航標普五百、安碩納指一百(02834)、BMO納指(03086)、GX MSCI中國(03040)、安碩MS台灣(03074)、XTR富時越南(03087)及南方中創業板(03147)。其中以南方中創業板最早轉強，日數達193日，亦反映表現好過其他中國指數ETF，至於台股ETF則在昨日才轉強勢。

強勢的題材或行業的ETF包括: SPDR金ETF(02840)、價值黃金(03081)、GX中國消費(02806)、三星中國龍網(02812)、GX中國生科(02820)、GX中國雲算(02826)、PP中新經濟(03173)等。三星中國龍網有較大比重在美團(03690)上，轉綠燈後升了18%；中國雲算則較分散，A股比重亦較大，表現亦不失禮，轉綠燈後升12.3%。金價近期回落，再跌可能是收集機會，以對沖估值過高的美股。

總之，跟趨勢做朋友，勿跟勢對著幹，ETF適合中長線資產配置，分散風險。此外，成交並非投資ETF的主要考慮因素，所有ETF均設有市場莊家，維持市場流通量。

本欄去年9月2日題為《H股私有化尋寶》，揀了華電福新(00816)及新華文軒(00811)，前者終於跑出，後者走勢亦佳，現報5.24元，仍較每股NAV折讓近六成；55元，新華文軒A股現報10.56元人民幣，H股繼續大落後。

私有化仍會是下半年其中一個題材，估中有獎，我仍會不時留意中遠海運國際(00517)及金朝陽(00878)。

說回大市，內地股市走勢佳，深成指當然先行，另外滬深三百及上證指數近期亦重上主要平均線包括250天線之上。不過特朗普仍是變數，中美關係持續緊張，而本港正處政治敏感期，政治市仍會對後市反覆。港股後市仍會跑輸A股，恒指短期阻力參考4月29日的升市陰燭高位24855，不排除六絕月先殺熊，後殺牛。

羅崇博 (杜比)