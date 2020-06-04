即巿股評 港股直擊

美國示威騷亂開始平息，而環球經濟活動陸續重啟，經濟有望逐步恢復，就業市場未如預期咁惡劣，重啟經濟似乎初見成效。美股繼續升，市場樂觀情緒高漲，資金繼續risk on，令避險資產黃金價格亦一度跌穿1700美元。即使美國運輸部宣布，將由6月16日起暫停中國的航空公司飛往美國嘅航班，中美再度交惡，中美關係可能再惡化，市場仍無動於衷。

港股跟隨美股高開，不過噚日都講過港股已經連續三個裂口高開，今日仲要整多個裂口，高開318點，報24643點已經係半日高位，其後升幅一直收窄，高開低走，一度倒跌121點，見24204點半日低位。恒指中午報收24298點，跌27點；國指則報收9943點，跌24點，萬點大關一瞬即逝。

藍籌重磅股個別發展，港交所(00388)升至295.4元高位後回吐，半日跌0.3%，但仍企穩290元樓上。騰訊(00700)已經三連陰，半日微跌0.2%，但440呢個阻力位睇嚟暫時無法突破。不過個市由上周一低位計彈咗超過二千點，再上升嘅動力已經減弱，除非炒起埋啲內銀股，否則個市要更上一層樓似乎有啲難度，但唔排除港股要向上挑戰阻力，呢堆老鬼亦要幫手出一分力。本地地產股彈唔彈得多，今日個市已缺乏動力再上，本地地產股自然又回頭，不過跌幅唔算大，否則個市連24200都失守。

ATM嘅騰訊暫時乏力再上，阿里巴巴(09988)挑戰210元阻力後未見一氣呵成，又係高開完唔再follow，只有美團(03690)繼續尋頂，今早再創164元上市新高。美團嘅升勢令唔少缸邊友一跌眼鏡，再一次引證處於升勢中嘅股份係唔使急住落車，唯一方法係不斷提高止賺位死坐。

地攤經濟概念令阿Man摸不著頭腦，工人失業鼓勵人民擺地攤，真係要有相當智慧先明白。連啤酒股都話係地攤經濟概念股似乎更加無厘頭，但青啤(00168)A股已創新高，H股亦炒上超過五年高位，潤啤(00291)則升2.8%，同樣處於年內高位。而「地攤經濟」概念股五菱汽車(00305)連日炒上，半日再升逾五成，講真呢啲概念股唔識玩亦唔敢玩。睇番轉頭雄安概念亦曾一時無兩，但依家相關概念股都無晒影，參與炒作真係要動作夠快，有唔對路最緊要識得跳車。

暫時港股喺北水加持下持續反彈，雖然今日開始要抖抖氣，但技術走勢上，恒指多條移平均線已收復，短期仍有動力再向24800巨大阻力位挑戰。至於短線支持位喺23800點，只要此關未失守，喺市場樂觀情緒推動下，港股暫時維持反覆向上格局。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)