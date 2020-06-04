港股直擊 即巿股評

市場續憧憬疫情打擊消退，隔晚美股續飆高，港股今早創近一個月高後回吐。

恒指今早高開318點，報24643點，創5月11日以來新高，之後升幅收窄，10時半前倒跌，最多跌121點，見24204點。恒指中午收報24298點，跌27點或0.1%，大市成交額729.26億元。

國企指數報9943點，跌24點或0.2%。

A股個別發展，滬指跌0.21%；深成指升0.07%。

藍籌股方面，港交所(00388)創逾兩年高後，半日吐0.3%；騰訊(00700)微跌0.2元；建行(00939)吐0.6%；神華(01088)除息，中午挫2.1%。相反，中海油(00883)除息，半日微升0.1%；滙控(00005)升1.6%。

焦點板塊

本地地產股：今早回吐，領展(00823)吐1.5%；新地(00016)跌0.2%；新世界(00017)跌0.8%；恒地(00012)跌0.7%；九置(01997)跌1.3%。不過希慎(00014)再彈3.4%。

內需股：國家統計局公布5月下旬生豬價格漲4.6%，中糧肉食(01610)除息炒起13.5%；萬洲(00288)獲花旗重申「買入」評級，半日升2.7%。內地啤酒股炒「地攤經濟」概念，青島啤A股創新高，H股(00168)創逾五年高，半日升1.5%；潤啤(00291)升2.8%。另外，飛鶴(06186)升4.5%；周黑鴨(01458)除息，半日升3.9%；旺旺(00151)升2.5%。

焦點股份

美團(03690)：今早尋頂，高開5.6%，報164元創新高，半日升4.3%，成交額40.93億元。

萬科(02202)：配售3.16億股新H股，配售價為每股25元，較昨日收市折讓4.76%，集資78.9億元。股價半日微升0.8%。

民生教育(01569)：先舊後新配售2億股，每股配售價1.22元，較昨日收市折讓8.27%，所得款項淨額2.39億元。半日插6.8%。

永升(01995)：先舊後新方式配售1.34億股股份，每股配售價11.78元，較昨日收市折讓6.95%，集資額為15.79億元。半日挫3.8%。

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