即巿股評 港股直擊 香港財經

踏入「六絕月」，原以為港股在《國安法》出台後必有一番腥風血雨，皆因美國總統特朗普揚言，會在通過港區《國安法》後有「強烈的反應」，市場普遍預期有機會觸發新一輪的中美貿易或金融戰，但港股卻反高潮地連升三日，累升近千四點，成交亦見配合，每天均超過千二億。今早港股高開逾300點，一度突破24500點心理關口，惟大市後勁不繼，稍見消化及回吐。

港股的升勢主要受惠於大批中概股回歸的利好消息帶動，加上市場認為特朗普此番動作是「雷聲大，雨點小」，亦「毫無新意」。筆者認為，市場對特朗普的言論反應不大的原因，源於特朗普自上任後經常使出「狼來了」的招數，威嚇「不順從」的國家，令市場早有心理預備。加上全球疫情肆虐，美國所受的傷害與損失已難以估算，而且美國現階段多個州份暴亂事件不斷，對其仍未復甦的經濟，可謂雪上加霜，遑論對其他國家作任何制裁，特朗普是個聰明的生意人，爭取連任事關重大，相信現在首要是「顧掂自己，才理別人」，暫時應不會再玩火；市場可舒一口氣。

美國「屋漏偏逢連夜雨」，美股不跌反升，令一眾投資者摸不着頭腦。筆者估計，投資者或預期政府快將推出更有力的救市措施，所以有人偷步炒作，港股亦因此而受惠。當中以新經濟股尤為亮麗，屢創新高，料升勢可持續。另外，中概股回流香港作第二上市，隨着網易(09999)正式招股而展開序幕，此股在招股初期反應較為冷淡，但隨着其在美國上市(NTSE)創出新高，帶動香港招股反應突然熾熱；筆者相信，新經濟股在經濟環境不景氣下，會繼續作主導；再者，中概股回流香港，料是此類股份的唯一出路，投資者不妨擇優而取，當作進可攻退可守的投資策略。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗