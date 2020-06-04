港股直擊 即巿股評

噚日出咗去開完個會之後，就同我舊舊舊上司食tea，開開心心傾咗差唔多兩個鐘之後就一齊坐車返屋企(我同佢都住得好近)，多謝你個tea，Veron，食完甜嘢個人真係會好啲。

噚日揀咗隻恒指牛(51311)出嚟，主要原因都係因為見恒指現價靠近熊證街貨層，同埋熊證街貨夠重，不過下半場恒指點數幾橫行，而SlowSTC(14,3)期間亦都無上過超買位，又一鋪焗住過夜。

今朝睇新聞講緊美國黑人被警察跪頸致死，涉事警員改控二級謀殺，望到右下角日經粒數報緊升逾200幾點，心諗隻(51311)應該都有啲希望。喺巴士坐緊車返公司時，見到恒指升逾318點，開市報24643點，雖然同步見5分鐘圖SlowSTC(14,3)未上到嚴重超買水平，但見(51311)開市報$0.103，真係拿拿聲開定a/c沽貨。按開市首15分鐘(51311)高低位做過$0.103/$0.088，平均賣出價為$0.0785，即平均賺幅為21.6%。

同同事圍爐吹完水之後，再睇返個市，依家10點20分，恒指做緊24382點，升幅收窄至升56點，日線圖上暫呈高開低走，目前水平進一步接近保歷加通道頂部(24924點)，同步SlowSTC(14,3)亦向超買及嚴重超買水平出發。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，今朝恒指再升多300幾點，暫時高見24643點，已經將首三層熊證街貨全數殺清，而目前最貼價為24600至24699點，呢度有相當於579張期指；至於重貨區就喺25000至25099點，有相當於1625張期指。

至於牛證方面，最貼價層為23300至23399點，呢度有相當於552張期指，係牛證街貨層中最多街貨新增嘅一層，都反映咗資金追升嘅情況，但以目前見牛熊街貨比例為24：76，始終流入淡倉嘅佔多數。

其實繼續追住熊證街貨嚟打嘅話係可以嘅，但問題係未必如前兩日咁安心去追，事關恒指日線圖上SlowSTC(14,3)已經開始進入超買水平，一來預咗再上嘅點數會再少啲，二來要開始有定隨時掉頭嘅準備。恒指牛(51389)，收回價23384點，同現價有逾1000點差距，屬市場上第二高槓桿牛證，重點係低街貨。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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