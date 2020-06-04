港股直擊 即巿股評

美國私企職位減少遠比市場為佳，市場懶理美國運輸部自16日起禁止中國客運航班飛往美國，隔晚美股再飆逾五百點，港股今早亦有望延續連升三日的強勁，ADR預料港股有望高開278點。

市場氣氛續樂觀下，道指收市升527點或2.05%，為連升三天，創3月5日以來最高，標指及納指分別升1.36%及0.78%，收報3122點和9682點；納指距離2月19日收市歷史紀錄高位9817點，只低1.36%。

解封受惠股搶鏡，聯合航空抽高12.5%，達美航空漲7.8%；波音抽高12.96%，為表現最強的道指成分股。金融股亦上揚，美國運通上揚逾6%，摩根大通攀升超過半成。騰訊(00700)入股的華納音樂首日在納斯特掛牌，收報30.12美元，較招股價高20.4%。

美國人力資源服務機構ADP公布，美國5月私人企業職位減少276萬個，市場預期下降900萬個。4月時減少2023.6萬個，為紀錄以來最差。

美國運輸部宣布，自本月16日起，禁止中國客運航班飛往美國。運輸部稱，中國違反兩國之間有關彼此航空公司航班的協議。如果中方調整政策改善美國客機的情況，運輸部將準備隨時調整有關政策。

美國上周原油庫存意外滑落，支持國際油價反覆微揚，繼續創下3個月高位。市場觀望產油國是否延長減產協議限期。紐約7月期油收市升48美仙或1.3%，每桶報37.29美元。倫敦布蘭特8月期油收市升22美仙或0.6%，每桶報39.79美元。兩者創下3月6日以來收市新高。

美國私營企業就業數據較預期佳，投資者追捧較高風險的股票，資金從金市流出，國際金價周三受壓，跌至3周低位。紐約8月期金收市跌29.2美元或1.7%，每盎斯報1704.8美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價造好，騰訊(00700)ADR收報436.27，升3.67元；滙控(00005)ADR折合港元計收報39.15元，升1元；阿里巴巴(09988)ADR收報211.79元，升2.19元；國壽(02628)ADR收報15.73元，微升0.25元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報9.17元，挫0.38元；中石油(00857)ADR收2.82元，升0.05元；中石化(00386)ADR收報3.61元，走高0.05元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報55.43元，升0.48元；聯通(00762)ADR收報4.53元，升0.08元；中電信(00728)ADR收報2.43元，升0.02元。

ADR港股比例指數報24601，較周三恒指收市升275點或1.13%。恒指昨收造24325，升329點或1.37%；港股六月旺足三日累飆1364點。

焦點股份

永升(01995)：計劃以先舊後新方式，按每股11.78元配售1.34億股，比上日收市價折讓6.95%，預計集資淨額15.64億元，用於在未來機會出現時作業務發展或投資，以及作為營運資金與集團一般用途。

吉利(00175)：內媒引述消息報道，吉利已接觸A股掛牌的商用車企業華菱星馬(600375.SH)，並可能作出收購。不過，吉利汽車行政總裁桂生悅回覆本報稱，不知悉事件，惟肯定與吉利汽車無關，但不知悉是否與母公司浙江吉利有關。

萬科(02202)：配售3.16億股新H股，配售價為每股25元，較昨日收市價26.25元，折讓4.76%，集資78.9億元，配股所得款項淨額預計約為78.65億元，公司擬將款項用於補充營運資金及償還集團境外債務性融資；不會用於境內住宅開發。

禹洲(01628)：5月合約銷售金額為107.51億元人民幣，按年增長1.09倍；銷售面積為63.86萬平方米，上升1.06倍；平均銷售價格為每平方米16836元人民幣。

東陽光藥(01558)：收到中證監函件，批准實施H股全流通，股東廣東東陽光科技所持2.26億內資股轉換為H股後，將可在聯交所上市，自5月18日起十二個月內有效。