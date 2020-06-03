即巿股評 港股直擊

市場風險胃納改善，美股愈來愈接近3月插水前高位，反之，美滙指數周初失守98後輾轉向下，各主要外幣相對強勢。其中，澳洲的最長經濟擴張周期雖然面臨告終，惟澳元兌美元自今年谷底累升約27%，遠遠跑贏同屬商品貨幣的加元和紐西蘭元。

澳洲昨天公布第一季GDP倒退0.3%，是近9年首度萎縮，由於數字只反映新冠肺炎爆發初期的狀況，疫情導致該國採取限制措施，經濟停擺數月的衝擊預計在第二季才顯現，意味很大機會連續兩季錄得負增長，為1991年後再次陷入技術性衰退。不過，當地疫情較輕微，其經濟反彈也有望加速，至於能否「V形」復甦，中國是關鍵因素。

中國為全球主要商品消費國，亦是澳洲最大貿易夥伴，根據澳洲外交貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade）資料，2018/19財政年度對華出口金額約1532億澳元，規模相當於排名第二到第六出口國(日本、南韓、美國、印度及紐西蘭)的總和。此外，澳洲去年出口的礦物與燃料，有46.7%輸往內地。中國經濟盛衰對全球商品需求以至澳元強弱，影響舉足輕重。

內地在環球各國中最早「解封」經濟，官方PMI的原材料庫存指數由2月的33.9急彈，3月至5月分別報49、48.2、47.3，代表市道確實回暖，但該指數自2017年1月後始終無法脫離收縮區(處50以下)，顯示中國經濟下行壓力未紓緩，對商品需求很難猛增，間接使涵蓋約20種商品期貨價格的彭博商品指數近年反覆下滑。

出口金屬、能源及農產品為澳洲經濟支柱，近10年澳元走勢與彭博商品指數關連系數達0.96(即差不多同步)，受到中美貿易戰拖累，兩者2018年後皆轉弱，儘管澳洲最重要的輸華商品鐵礦石期貨價已回升見去年10月以來高位，惟農產品價格持續低迷，整體商品價格迄今仍在谷底徘徊。

澳元作為最熱門商品貨幣之一，附【圖】所見，近月走勢明顯偏離彭博商品指數(2020年關連系數降至0.73)，澳元於3月環球「美金荒」之際曾急挫到55.1美仙才掉頭，本星期已升越200天移動平均線阻力(約66.6美仙)，是去年12月後首次，幾乎收復今年失地，且反彈超過2018年以來跌浪的黃金比率50%。

然而，中國經濟全面復元長路漫漫，商品價格疲態不易徹底扭轉，何況5月中內地禁止澳洲牛肉進口，又對部分貨品加徵稅項，兩國貿易關係會否生變仍屬一大困擾，預料將限制澳元表現。

澳元走強主要因息差優勢(澳洲央行周二公布維持基準利率於0.25厘)及美元盛極而衰所致，目前漸呈超買跡象，倘若美滙進一步貶值，澳元短線即使續有上漲空間，但基本因素將難以支持展開長期升浪。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容