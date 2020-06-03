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今日 18:06 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入11億 買小米港交所 沽騰訊美團

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港股三連彈，恒指高開307點，補回5月22日下跌裂口頂部，最多升368點，高見24364點，為5月21日以來、近兩周高位，之後升幅曾收窄至224點，低見24219，最終恒指收報24325，升329點或1.37%。

北水淨流入11.32億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有5.24億元淨走；美團點評(03690)有3.73億元淨走；中芯(00981)有1708萬元淨走。相反，小米(01810)有5.03億元淨入；騰訊持股的微盟(02013)有1.28億元淨入。

其他藍籌股方面，香港交易所(00388)有3.45億元淨入；平保(02318)升2.16億元淨入；吉利(00175)有3664萬元淨入。

醫療相關股方面，中國生物製藥(01177)有8533萬元淨入；微創醫療(00853)有5097萬元淨走。

其他淨流入較高股份包括：融創(01918)有1.52億元淨入；安踏(02020)有8908萬元淨入；國美(00494)有817萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：美團、騰訊、中芯、小米、平保、融創、港交所、國美、吉利及中生製藥。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：美團、小米、騰訊、中芯、融創、微盟、微創、港交所、平保及安踏。

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