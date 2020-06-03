港股直擊 即巿股評

股市照舊炒全球經濟有望重啟，環球股市跌到3月19日開始掉頭，以美股標普計，由3月23日低位2191點計，截至上日收報3080點，標指累計已勁彈40.5%。

股市反彈與1929年相似

本欄3月11日開始叫大家積極撈底，主要是以百分點計，當刻標普500指數遠低過200天線(200天線論美股)，結果全球股市生生性性出現一個強勁的回升，亦造就筆者的虛擬倉大幅跑贏標指500指數。

不過，熟識本欄讀者都知，雖然聯儲局狂放水救市，股市現出現反彈而非牛市重臨，故此近期出現的強力反彈實屬估計之內，只要標指或道指未有升穿反彈的黃金比率0.786，即3136點和27138(圖一及圖二)，股市第二隻腳依然未現。

箇中原因是參照1929年美國大冧市軌跡，1929年標指500指數大跌兼大幅跌穿200天線，最差時更低過200天線超過30%，到1930年一度反彈至200天線樓上，最高曾高過200天線1.33%，但未去到反彈黃金比率0.618已掉頭回落，之後到1932年才見底回升(圖三)。

睇番現時標指的情況，與1929年的走勢有幾分相似，標指在今年3月最低見過2191點時，指數低過200天線26.3%(圖一下半圖)，之後大幅反彈，現已回升到高過200天線2.6%，有高過黃金比率反彈幅度的0.618。筆者揣測，反彈力度比1929年大，主要是聯儲局狂放水所致。

不過，於今次大跌浪中，股神畢非德不單無撈底，反而趁高沽貨，連低調到不得了的索羅斯愛徒德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)，在5月13日中表示股票風險回報是其職業生涯最差，故此現無理由大大注博後市再升。

銀價穿升軌銀礦股要離場

今朝收到讀者電郵，談及筆者假倉中的泛美白銀(PAAS)及SSR Mining(SSRM)，上日股價大跌應否止蝕。睇金礦及白銀股，首先是分析貴金屬價格，筆者長遠的邏輯已在過往分享，整體上的看法未變。

正如之前在3月25日文章揸金礦股對抗大蕭條所述，若果股市真的出現1929年市況，參照當年最大的金礦股Homestake及道指表現(圖四)，先是金礦股出現急跌(即圖中圈住1)，之後輪到股市下挫(即圖中圈住2)，隨後金礦股企穩，道指續往下走，也解釋為何筆者假倉中會出現Long金礦股，買VIX ETF做對沖的策略。

說回兩隻股份，上日急跌之中，筆者在假倉執行減持，減持幅度達三分之一，其實是低位坐上來食糊，就是擔心出現會出現上段所講的現象作出回應，暫時要留意兩件事，銀價會否跌穿上升軌(圖五)，而泛美白銀及SSRM則要留意會否跌穿26美元及18美元，一旦見勢色唔對，建議離場觀望，以保留實力，重新部署。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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