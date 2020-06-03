港股直擊 即巿股評

財新中國服務業PMI遠勝預期，加上續憧憬環球經濟重啟，踏入六月港股連升三日，累升1364點或5.9%，更收復5月21日香港國安法造成的下跌裂口，但大市全日波幅偏窄，高低相差僅144點。

恒指高開307點報24303，更補回5月22日下跌裂口頂部，最多曾升368點，高見24364點，為5月21日以來、近兩周高位，之後升幅曾收窄至224點，低見24219，隨後買盤再度增加，最終升逾三百點收市。恒指收造24325，升329點或1.37%；國指收造9967，升91點或0.9%，大市成交有1394.5億元。

中國5月財新服務業PMI為55，較預期的47.3為佳，前值44.4，是2月以來首次處於擴張區間，為2010年11月以來最高。中國5月財新綜合PMI為54.5，前值47.6。

藍籌股大致造好；被大摩降目標價的友邦(01299)與滙控(00005)，為升市主力，合共向恒指貢獻140點，全日分別揚5.3%和2.6%，友邦更是表現最佳藍籌；港交所(00388)升1.5%；平保(02318)升2%；舜宇(02382)升1.2%；但石藥(01093)跌2%，為表現最差恒指成分股。

焦點板塊

汽車股：中國汽車工業協會估計，5月汽車銷量增近12%，汽車相關股表現突出，北汽(01958)表現最佳，全日彈升6.9%；吉利(00175)漲3.4%；大和升廣汽(02238)目標價，全日揚4.5%；東風(00489)揚3.1%；長汽(02333)升3%；華晨(01114)漲3.1%。汽車零件股表現亦搶鏡，耐世特(01316)揚3.2%；敏實(00425)飆升7%；福耀玻璃(03606)走高3.4%；中金升中升(00881)目標價，收飆5%；但美東(01268)配股，全日逆市跌2.2%。

科網軟件股：資金再度熱捧。微盟(02013)大升8.7%；百奧(02100)抽高8%；心動(02400)揚4.4%；中航信息(00696)及金蝶(00268)分別再升3.7%；美團(03690)創新高，收市急揚5.6%；阿里巴巴(09988)升4.8%；騰訊(00700)走高0.5%。

石油相關股：紐約期油升幅擴大，午後曾升4.6%，高見37.06美元，石油相關股有運行，中海油(00883)揚4.6%；中石化(00386)漲3.5%；中石油(00857)升3%；油服股表現更醒，中海油服(02883)飆升7%；中石化油服(01033)急揚6%；安東(03337)大升一成；海隆(01623)漲4.8%；宏華(00196)升3%。

焦點股份

國美(00493)：全日再飆6.7%，更錄三連升，成交有10.5億元。早前分別獲拼多多及京東認購可換股債(CB)。

復星旅遊文化(01992)：再升4.1%。中金上日發表報告，認為復星旅遊持有三亞亞特蘭提斯酒店，料可受惠海南自貿港政策落實，加上疫情已充份反映疫情利淡因素，維持「跑贏行業」評級，目標價9.41元。

綠城服務(02869)：收跌3.5%。綠服按每股10.18元配售2.666億股股份，佔擴大後股本約8.29%，集資27.14億元。配售價較昨日收市價10.96元，折讓約7.12%。

海納智能裝備(01645)：今日首掛，以全日低位收市，報1.2元，比招股價低13%，成交額1.3億元。不計手續費，一手4000股蝕720元。

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