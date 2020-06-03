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今日 16:27 香港財經 港股直擊

香港電訊傳考慮出售PCCW Global

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外電報道，香港電訊(06823)正在考慮包括出售旗下國際企業PCCW Global的各種選擇。

報道引述消息人士稱，PCCW Global在出售中的估值可能高達10億美元(約78億港元)，可能會吸引其他電訊公司和私募股權基金的興趣。

消息人士表示，出售考慮尚處於初步階段，正式流程可能今年稍後時候啟動，香港電訊尚未就交易的結構作出決定，亦可能會作出不進行出售的決定。

香港電訊代表回應稱，PCCW Global是香港電訊業務中重要的一部分，拒絕進一步置評。

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