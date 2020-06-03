港股午後續窄幅上落，截至下午約3時29分，恒指報24299點，升303點或1.3%，大市成交額1210.57億元。
國企指數報9976點，升100點或1%。
滬指升0.07%；深成指跌0.04%。
道指期貨最新升154點，報25855。
藍籌股方面，友邦(01299)飆5.5%；「三桶油」升2.6%至4.8%。
香港電訊(06823)突抽升，曾飆6.5%，現升4.9%。外電報道，集團據悉考慮出售旗下的PCCW GLOBAL。
立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。
港股午後續窄幅上落，截至下午約3時29分，恒指報24299點，升303點或1.3%，大市成交額1210.57億元。
國企指數報9976點，升100點或1%。
滬指升0.07%；深成指跌0.04%。
道指期貨最新升154點，報25855。
藍籌股方面，友邦(01299)飆5.5%；「三桶油」升2.6%至4.8%。
香港電訊(06823)突抽升，曾飆6.5%，現升4.9%。外電報道，集團據悉考慮出售旗下的PCCW GLOBAL。
立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。
|下一篇：
|深圳無症狀感染孕婦產下男嬰攜病毒抗體
|上一篇：
|聶德權:凍薪符合機制 充分肯定公僕緊守崗位