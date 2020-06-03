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今日 15:33 港股直擊 即巿股評

大市續升逾300點 香港電訊突抽升逾6%

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港股午後續窄幅上落，截至下午約3時29分，恒指報24299點，升303點或1.3%，大市成交額1210.57億元。

國企指數報9976點，升100點或1%。

滬指升0.07%；深成指跌0.04%。

道指期貨最新升154點，報25855。

藍籌股方面，友邦(01299)飆5.5%；「三桶油」升2.6%至4.8%。

香港電訊(06823)突抽升，曾飆6.5%，現升4.9%。外電報道，集團據悉考慮出售旗下的PCCW GLOBAL。

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