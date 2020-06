即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普為回應北京訂立「港區國安法」,上周五(29日)在白宮記者會發表約9分鐘講話即轉身離去,一場沒有記者提問的記者會就此結束。

侵侵首先複述中國長期以來從美國賺取了多少億美元的陳年舊賬,以及指責中國造成新冠肺炎疫情全球擴散,並宣布美國退出他形容為中國「傀儡」的世衞組織(侵侵可能因此把世衞命名的「新冠病毒」改稱「武漢病毒」),問題以上種種都與「港區國安法」扯不上任何關係。至於制裁香港方案,最主要是撤銷香港的特殊待遇地位。

侵侵強調制裁行動是「強而有力和有意義」(Our actions will be strong, our actions will be meaningful.),儘管具體資料例如制裁涉及哪些部門的中港官員也一概欠奉,但中美、美港關係已因此跌至1997年香港主權回歸以來的最低點。本欄日前亦提到:侵侵制裁香港的具體內容,尤其是會否實施與中國同一標準的關稅,估計最快也要等到中國人大常委會編寫的「港區國安法」出爐後才有定案;換句話說,身處中美兩國由暗鬥轉為明爭(見5月25日「搏拳實錄」)夾縫的香港,未來一段時間都難免會受到兩國就「港區國安法」拳來腳往的影響,故此認為侵侵的「制裁套餐」或會讓香港食足整個6月。

有趣的是,周一港股並沒有理會中美緊張關係顯著升溫,恒指以23539水平裂口高開578點,全日就在23539和23806點的區間波動,最後以23732點的逾一周高位收市。市場「解釋」,港股不跌反而大幅抽升是因為侵侵的「制裁套餐」不夠辣度,但老徐傾向相信,恒指更多是挾淡倉(上周五的沽空比率飇升至20.6%的近年新高)加上buy on fact效應而已。

無論如何,前日恒指一舉收復10天和50天線,技術走勢改善;EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數,也顯著升了5.3個百分點至34.7%,反映弱勢股沽壓的弱勢股指數,則跌了3.4個百分點至18.4%。值得注意的是,自5月下旬開始見頂回落的強指,到了上周四跌至26.9%水平,與同期間觸底回升的弱指相距僅3.2個百分點,但強指弱指隨即又再轉向,大市的買盤和沽壓尚未碰頭較量就分手。

強指轉升應有利恒指,但10天線高於50天線股份比率的平滑中線市寬仍未止跌,更不能不提的是,恒指於5月19至21日持續三天都是陰燭,到22日形成大型下跌裂口(24208和23756點),而10天線亦於當日跌穿20天線,發出指數短線見頂訊號。此外,恒指過去3個月在23800至24200點累積了一個最大型的成交量密集區,估計24200點會對恒指構成很大阻力。

最後,周一本欄提到,老徐打算在23300點附近水平開倉short call,但怯於恒指開市就裂口急升,加上即月期指又比現貨大幅低水超過300點,老徐「忍」到周二下午才小注沽24000點即月call,收取501點期權金。

老徐