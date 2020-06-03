即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普為回應北京訂立「港區國安法」，上周五（29日）在白宮記者會發表約9分鐘講話即轉身離去，一場沒有記者提問的記者會就此結束。

侵侵首先複述中國長期以來從美國賺取了多少億美元的陳年舊賬，以及指責中國造成新冠肺炎疫情全球擴散，並宣布美國退出他形容為中國「傀儡」的世衞組織（侵侵可能因此把世衞命名的「新冠病毒」改稱「武漢病毒」），問題以上種種都與「港區國安法」扯不上任何關係。至於制裁香港方案，最主要是撤銷香港的特殊待遇地位。

侵侵強調制裁行動是「強而有力和有意義」（Our actions will be strong, our actions will be meaningful.），儘管具體資料例如制裁涉及哪些部門的中港官員也一概欠奉，但中美、美港關係已因此跌至1997年香港主權回歸以來的最低點。本欄日前亦提到：侵侵制裁香港的具體內容，尤其是會否實施與中國同一標準的關稅，估計最快也要等到中國人大常委會編寫的「港區國安法」出爐後才有定案；換句話說，身處中美兩國由暗鬥轉為明爭（見5月25日「搏拳實錄」）夾縫的香港，未來一段時間都難免會受到兩國就「港區國安法」拳來腳往的影響，故此認為侵侵的「制裁套餐」或會讓香港食足整個6月。

有趣的是，周一港股並沒有理會中美緊張關係顯著升溫，恒指以23539水平裂口高開578點，全日就在23539和23806點的區間波動，最後以23732點的逾一周高位收市。市場「解釋」，港股不跌反而大幅抽升是因為侵侵的「制裁套餐」不夠辣度，但老徐傾向相信，恒指更多是挾淡倉（上周五的沽空比率飇升至20.6%的近年新高）加上buy on fact效應而已。

無論如何，前日恒指一舉收復10天和50天線，技術走勢改善；EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，也顯著升了5.3個百分點至34.7%，反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，則跌了3.4個百分點至18.4%。值得注意的是，自5月下旬開始見頂回落的強指，到了上周四跌至26.9%水平，與同期間觸底回升的弱指相距僅3.2個百分點，但強指弱指隨即又再轉向，大市的買盤和沽壓尚未碰頭較量就分手。

強指轉升應有利恒指，但10天線高於50天線股份比率的平滑中線市寬仍未止跌，更不能不提的是，恒指於5月19至21日持續三天都是陰燭，到22日形成大型下跌裂口（24208和23756點），而10天線亦於當日跌穿20天線，發出指數短線見頂訊號。此外，恒指過去3個月在23800至24200點累積了一個最大型的成交量密集區，估計24200點會對恒指構成很大阻力。

最後，周一本欄提到，老徐打算在23300點附近水平開倉short call，但怯於恒指開市就裂口急升，加上即月期指又比現貨大幅低水超過300點，老徐「忍」到周二下午才小注沽24000點即月call，收取501點期權金。

老徐