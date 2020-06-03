港股直擊 即巿股評

雖然美國多地仍繼續有示威活動，但美股似乎無視呢啲負面因素，隔晚再上升，納指更進一步逼近歷史高位，只差2%之距，而標指已較3月低位累計回升四成。投資者着眼喺全球經濟活動重啟，國際貿易局勢暫時穩定，市場憧憬復甦，加上全球央行放水，令市場資金充裕，投資者情緒偏向樂觀積極。不過中美關係其實仍然緊張，要小心提防大市隨時出現回馬槍。

港股連續三日上升，恒指高開307點，已重返24000水平之上，亦順利回補5月22日所遺下嘅下跌裂口頂部，早段最多升368點，見24364點半日高位，亦係近兩星期高位。其後升幅曾收窄至224點，見半日低位24219點。中午恒指報收24283點，升287點；國指則報收24283點，升287點。值得留意係期指已經連續三日裂口高開，技術走勢上，通常第三個裂口被視為消耗性裂口，即係短期嘅購買力已接近耗盡，即使唔回調，嚟度呢度都要抖抖。而港股暫時就喺24300水平附近上落，有冇機會落去回補裂口唔知，但今日仲想好似早兩日咁挾到尾，似乎可能性唔大。

睇吓重磅股表現，更加覺得港股嚟到呢個水平要抖抖，眼見一直落後嘅友邦(01299)裂口高開，重上70元水平，而其他保險股都上升，即係最落後嘅板塊都起動，唔排除呢一下反彈已相當接近終點。差不多嘅情況亦發生喺ATM三股身上，領先嘅美團(03690)仍然升唔停，再破頂創160.7元上市後新高，半日再升逾8%，不過呢期較為落後嘅阿里巴巴(09988)裂口高開，亦一口氣升逾4%，半日報收208.8元，連最落後嘅阿里巴巴都起動，不得不提防。而騰訊(00700)更加倒跌，半日高位437.4元，又係去到440元前回頭，暫時已連續兩日開出陰燭，本來一直領先嘅騰訊，亦要抖氣。

不過以勢輪勢，港股暫時保持上升格局，無謂逆市操作多手做淡，即使大市要抖抖，亦唔代表要掉頭回落。尤其係牛熊證街貨比例以熊證居多，大戶又點會放過屠熊機會，唔排除大市喺24000水平呢度先拉鋸，咁嘅情況都係炒股唔炒市穩陣。

中國汽車工業協會估計，5月汽車銷量增近12%，汽車股今日有資金追捧，只係唔少汽車股呢兩日一彈，又再逼近反彈阻力，而汽車股普遍唔少蟹貨喺街，博反彈未宜太樂觀。如果真係要揀呢個板塊嘅股份嚟博，不妨睇呀升破頂嘅中升控股(00881)，剛獲大行提升目標價，破頂股無障礙，追入先訂止蝕，現價買跌穿39.6止蝕，參考大行目標，有條件升至45至50元水平。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)