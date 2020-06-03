港股直擊 即巿股評

財新中國5月服務PMI比市場預期勁，加上續憧憬經濟重啟，美股上日揚267點，港股進一步造好，今早更一度飆逾三百點，重上兩萬四關。

恒指高開307點報24303，更補回5月22日下跌裂口頂部，最多曾升368點，高見24364點，為5月21日以來、近兩周高位，之後升幅曾收窄至224點，低見24219，隨後買盤再度增加，最終恒指半日收造24283，升287點或1.2%；國指半日收造9991，升115點或1.17%，大市半日成交有787.49億元。

藍籌股大致造好；友邦(01299)被大摩降目標價，但中午仍揚5.1%，為表現最佳藍籌；中海油(00883)及中石化(00386)各升4%；滙控(00005)也1.7%；港交所(00388)升1.5%；但長建(01038)跌1.2%，為表現最差恒指成分股；騰訊(00700)也跌0.1%。

焦點板塊

汽車股：中國汽車工業協會估計，5月汽車銷量增近12%，汽車相關股表現突出，北京汽車(01958)表現最佳，中午彈升7.8%；吉利(00175)升2.7%；廣汽(02238)揚3.8%；東風(00489)揚3.1%；長汽(02333)升3.6%；華晨(01114)漲2.4%；比亞迪(01211)走高1.1%。汽車零件股表現亦搶鏡，耐世特(01316)揚4.3%；敏實(00425)走高4.9%；福耀玻璃(03606)走高3%；中金升中升(00881)目標價，中午揚4.5%；但美東(01268)配股，半日逆市跌3.2%。

內房股：美滙指數下滑，變相人民幣回升，利好重資產類兼發美元債的內房股。潤地(01109)漲1.3%；萬科(02202)升1.9%；融創(01918)漲2%；碧桂園(02007)升1.5%；旭輝(00884)揚2%；合景(01813)5月預售額增45%，中午飆5.9%；奧園(03883)上月合同銷售增2%，中午彈升4.2%；世房(00813)走高1.6%；美的置業(03990)5月合同銷售跌1.6%，但中午仍急漲5.9%。

地產股：今早普遍回落。信置(00083)跌0.9%：新地(00016)下滑0.8%；長實(01113)跌0.1%；領展(00823)回吐0.1%；恒隆地產(00101)走低0.1%；太古地產(01972)跌1.1%。

焦點股份

美團(03690)：再創新高，最高見過160.7元，飆9.2%，半日收造159.4元，仍彈升8.4%，成交金額44.8億元。

國美(00493)：中午再飆7.6%，暫錄三連升，成交有7.7億元。早前分別獲拼多多及京東認購可換股債(CB)。

綠城服務(02869)：中午跌3.8%。綠服按每股10.18元配售2.666億股股份，佔擴大後股本約8.29%，集資27.14億元。配售價較昨日收市價10.96元，折讓約7.12%。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。