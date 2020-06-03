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【異動股】美團再創新高曾飆逾5% 財新服務PMI勝預期

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財新中國5月服務PMI比市場預期勁，美團(03690)再創新高，最高見過154.7元，飆5.2%，新造154.2元，仍彈升4.8%，成交金額22.7億元。

中國5月財新服務業PMI為55，較預期的47.3為佳，前值44.4，是2月以來首次處於擴張區間，為2010年11月以來最高。

至於阿里(09988)也反彈4%；小米(01810)走高2.4%；騰訊(00700)卻跌0.1%。

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