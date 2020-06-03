港股直擊 即巿股評

噚晚同「老樓」劉兆昌食飯，話補祝我嘅生日飯；都隔咗成個月啦，不過多謝師兄，呢個世界都唔係有好多個人會無啦啦陪我食咖喱蟹。

今朝巴士一出隧道唔知塞乜，總之就塞咗我接近半個鐘，搞到9點55分先返到嚟公司，咁又無嘢嘅，打稿打快啲追返啲時間囉(但我見抺檯姐姐啱啱先喺我面前行過)。

依家9點56分，恒指今朝早繼續造好，依家見升283點，做緊24279點，本身噚日諗住話搵隻恒指牛(51176)出嚟指住個重貨區嚟打，不過喺噚日就已經快手完成到個day trade：朝早大約10點55分至11點15分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)回落至超賣水平，按當時(51176)高低位做過$0.053/$0.047，平均買入價為$0.05。跟手喺大概下晝1點30分至1點50分，5分鐘圖SlowSTC(14,3)回升至逾80嘅超買位，按返呢段時間(51176)高低位分別做過$0.057/$0.053，平均賣出價為$0.055，即日賺幅為10%，收工。

當然，睇返噚日恒指走勢，尾段再衝多下上去；今朝就更加唔駛講，5分鐘圖都見到高開啦，如果手持(51176)過埋夜嘅話，都真係幾禾味架，但亦都應該趁依家9點59分恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)兩線上到9X時收割。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，依家見到熊證首三層街貨全數已被收回，最貼價熊證已經上移至24300至24399點，呢度有相當於489張期指；至於重貨區更加退守至25000至25099點，呢度儲落都有1374張期指街貨，而25100至25199點亦都有986點，屬第二層重貨區，不過，按目前10點2分恒指做緊24291點計，同重貨區都有近700點差距。

遠就係遠咗啲，但都總好過同牛證比，事關恒指三連升之後，恒指牛證都追唔現價，依家最貼價牛證為23300至23399點，呢度有相當於180張期指街貨。再望望牛證街貨相當於期指張數嘅比例，牛：熊=20.1：79.9，資金大多數流入淡倉，好合理嘅，博恒指掉頭嘛。

望埋恒指日線圖，其實以噚日收市價計，恒指已經重返保歷加上升通道，保歷加通道頂部為24867點，同現價(10點5分mark24260點)有607點，至於SlowSTC(14,3)兩線繼續呈上，而當中%K線已經見7X幾水平。

預期繼續重熊街貨+日線圖繼續向好，再追牛博大市再升就唔需要話太擔心嘅，唯一要嘅係動作快，恒指牛(51311)，收回價23384點，同現價有近900點差距，屬市場上最貼價牛證當中槓桿最高，老規矩，等恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)回返落超賣時先進場。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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