港股直擊 即巿股評

美國持續重啟經濟，抵銷了美國多個城市大規模示威及美中關係緊張的不明朗因素，隔晚道指以近全日高位收市，升267點。港股兩日升逾千點後，今早再升逾三百點。

恒指高開307點報24303，一舉重上二萬四關，曾升368點高見24364；之後略為回吐，暫時低位見24238，升242點。截至10時12分，恒指升274點報24270。

國企指數高開150點報10025，重上一萬點關，最新升129點報10005。

今早公布的5月財新中國服務業PMI回升至55，好過市場預期。

A股靠穩，上證指數現報2932，升11點或0.4%。

騰訊(00700)高開1.3%報436元，最新倒跌0.4%報428.8元。

美團(03690)昨日稍事回吐後，今早又創新高，最新升3.5%報152.2元。

阿里巴巴(09988)亦升3.6%報207.2元。

今日除淨的友邦(01299)續彈，升3.6%報69.7元，暫為表現最好重磅藍籌。

隔晚國際油價升逾3%，「三桶油」跑出，中海油(00883)升4.2%，暫為表現最好藍籌。

港交所(00388)早段升逾1%報292元，創逾兩年高位，最新升1%報290.8元。

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