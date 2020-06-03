港股直擊 即巿股評

全球主要股市造好，日股今早再升逾四百點，「黑期」今早急升近500點，恒指料可全數回補5月22日之下跌裂口，升至24200至24300點水平。

美股三大主要指數全線上升，道指表現最好，美國持續重啟經濟，令市場對經濟前景樂觀，抵銷了美國多個城市大規模示威及美中關係緊張的不明朗因素，刺激投資者買盤入市。道指尾段升勢更勁，收報25742點，升267點或1.05%，連升第二日；納指及標普500指數反覆上升，連續第三日高收；納指收報9608點，升56點或0.59%；標普500指數收報3080點，升幅0.82%。

科技股中，高通升6.1%；工業股的Caterpillar升2.3%；金融股向好，花旗升2.8%。油價升逾3%，埃克森美孚及雪佛龍收市升超過2%。視像會議程式Zoom在美股收市後公布季度盈利及收入按年大增，且明顯好過市場預期，股價在美股盤後交易時段升2.7%報213.75美元，創紀錄新高。

紐約及布蘭特期油收市都升超過3%，接近三個星期高位。市場預期油組與非油組產油國將會在本周四舉行的部長級會議，宣布延長減產；加上各國及美國各州開始重啟經濟，都有助推高油價。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較全線上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報37.44元，較本港上日收市高0.24元；騰訊(00700)ADR收報436.83元，高6.43元；國壽(02628)ADR收報15.3元，高0.22元。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報9.28元，高0.15元；中石油(00857)ADR收報2.74元，高0.05元；中石化(00386)ADR收報3.51元，高0.07元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報55.59元，高0.64元；聯通(00762)ADR收報4.42元，高0.1元；中電信(00728)ADR收報2.39元，高0.03元。

ADR港股比例指數報24239，較周二恒指收市高243點或1.01%。夜市恒指期貨收報24130點，升193點，較上日恒指高水134點。恒指昨收報23995，升263點，兩日勁彈1034點或4.5%，撲近兩萬四大關。短期阻力參考5月22日下跌裂口頂部24208點。「黑期」今早最新升近500點在24430點附近。

焦點板塊

內房股：恒大(03333)5月份合約銷售金額約602.2億元人民幣，按年增長12.5%；首五個月銷售額增長17.8%，公司昨日再回購327.6萬股，涉資約5702萬元。奧園(03883)上月合同銷售按月上升一成七，按年增2%。合景泰富(01813)5月預售額91.5億元人民幣，按年增加四成半。

焦點股份

綠城服務(02869)：公布以每股10.18元，配售2.666億股新股，配售價較昨日收市價10.96港元折讓約7.12%，集資淨額26.93億元。

海納智能裝備(01645)：今早在日主板掛牌，該股在耀才暗盤交易中心收報1.17元，較招股價1.38元，跌0.21元或15.2%；該股公開發售部分錄得超額認購167.29倍，公司為內地一次性衞生用品機器製造商。