即巿股評 港股直擊

所謂「禍兮福所倚，福兮禍所依」是出自老子的傳世智慧。

老子可能是最早提倡「自然法則」的尊師，而非江恩。

福禍轉換就如市場牛熊轉換般，非常動態。

雖然我3月以來就提倡美股將會創新高，熊去牛來，當時這一定是讓人匪夷所思的觀點。

兩個多月過後，就連我自己都被美股的强勁所震撼。

美股，黃金，石油都開足了馬力衝。

股票市場的强勁對應真實世界的蕭條，真是强烈對比。堅持股市應反映基本面的學者和專家眼睛碎片一地。

而事實上，美股的强勁走勢的同時也對應了財經專家最爲悲觀的時期。

這或許是我見過對比最爲强烈的一段時間，對上一次要到09年後的那段時期。

港股也是同樣，講到經濟因素，社會氣氛，有目共睹。這也讓我認爲，坊間對港股過於悲觀。

自上周五開始我認爲港股出現見底跡象，周末消息過後局勢明朗將觸發反彈。

有會員告訴我回升很難，市場卻立刻走出難得的强勁反彈，直破23600及到24000-24200的目標位。

其中，中概股的大批回歸，令港股的重要性無形中提高，而最爲受惠和最能代表港股的藍籌股就是港交所(00388)了。

388港交所毫無疑問是龍頭股，將來的牛市必有他來抗大旗。

從其周綫圖可見，港交所正在突破280元阻力位並挑戰289的歷史新高位。

盤整兩年之久的整固即將宣告結束，迎之而來的會是一段凌厲的上漲嗎。

我們拭目以待！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。