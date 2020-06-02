即巿股評 港股直擊

「『某地區』版國安法」雖然未有草案細節，不過從各方權貴預先「放風」的口吻，幾乎已可肯定將來再叫「結束『某』黨『專』政」等口號，或會違反定義廣泛的「國家安全」行為，包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預「香江」事務。至於國家安全法是否將「香江」的自由與人權是進一步被收緊﹖每人對此的價值觀都肯定各有不同。

當然，支持立法的人都會一再強調「全世界國家都類似法例」、「唔『犯法』咪唔會有事」，就連兩位過氣法官都被擺上台，要發表聲明認為立法合理。不過，從去年的「反修例」到今天的「別注版國安法」所以令很多人縱使明白立法的理據但仍感到憂慮，歸根究底的原因，就是因為看到不少像2008年為三聚氰胺毒奶粉案的維權律師（709大抓捕）及維權人士、呼籲言論自由、自由選舉的《零八憲章》的教師等案件，可以因言論而被判「顛覆國家政權罪」或「煽動顛覆國家政權罪」等國安罪名。

面對凡事以政治先行的龐大政權，自然令不少人對無論是「一國」還是「兩制」的「法治制度」已沒有絲毫信心。難怪乎已轉型做時政KOL多年的「燒山」（最近已避走台灣）都慨嘆「立法後可能返唔到香港，要永遠流浪天涯 」。

說起「燒山」，除了是早年本地知名的電影和電視創作人，大多人的印象可能是「燈神」（網民取笑他在網台節目對一些時事的預測錯誤）。不過，股齡較深的讀者或許有印象，「燒山」其實有「才子」之稱，在九十年代更有「天下第一莊」之稱。九七年初高峰期，旗下友聯及友暉雲石兩間公司，市值一度逾五十億元。而據聞「燒山」當年也十分熱衷炒賣三、四線線股份，早年買下的得信佳，因被被李澤楷睇中借殼收購，而大賺億元。其後，在千禧年代的科網時期，「燒山」曾大搞科網、股票生意，後來科網泡沫爆破，家族生意規模已大不如前。

其子「定一」對電影的熱愛或許來自父親的遺傳，利用旗下HMV數碼中國（8078，現稱中國創意數碼）透過集資收購，發展其娛樂王國。2016年曾向匯友資本（8088，現稱為匯友生命科學）購入HMV零售業務，股價一度炒起，令當年市值超過港股通的50億門檻。不過，也許是做事太過進取，加上內地收緊對影視娛樂的政策，他也無法乘勢港股通的熱潮「散貨」套現。雖然早已四出撲水，但不斷抵押股份而欠下巨債，種下嚴重的財務危機下，最終要勸服其父親「燒山」簽訂兩份令家人「一鋪清袋」合約。

據已披露文件顯示，「定一」將其位於西半山殷然頂層「天池屋」單位以及HMV數碼中國與雅高控股（03313）的公司，加上父親「燒山」當時將手持所有約37.59%的易還財務（08079）抵押並作為擔保人，向張少輝換取3.27億元貸款。不久，「定一」又將HMV數碼中國持有的11.92%易還財務股權抵押予譚毓楨，估計全數作為個人的財務周轉。不幸地，HMV零售業務回天乏術，而HMV數碼中國本身亦缺乏資金，最終股價崩盤；被抵押的股份因大幅貶值形成死亡旋渦，估計「定一」無力還債，結果拖累「燒山」也變相要把債務全數攬上身。

「燒山」在YouTube上的頻道訂閱人數逾60萬人，而且不時發表歷史、政治、經濟等評論，當中自然涉及不少批評中國及香港的時政。事實上和「燒山」類似的時政KOL有很多，若沒有完善的制度保障，誰能夠保證國安法不被濫用作為打壓言論自由、異見人士的工具﹖那怕有天會否因為分析員或財經評論員因唱淡國企或分析不合中央領導的方向，就會被定罪為危害國家經濟安全、金融安全﹖「香江」之所以能夠成為國際金融中心，最大的理由當然是背靠祖國的戰略價值，但為什麼不是深圳、上海﹖為什麼說了十多年至今仍未被它們取代﹖真正核心的理由絕對值得再三反思。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）