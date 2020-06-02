今日 17:55
重要通告
港股直擊
合景泰富集團(01813)公布，5月預售額為91.51億元人民幣，按年增加45%。
期內，預售建築面積約50.9萬平方米，按年上升46.3%。
4月零售挫36% 本土消費改善
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英傳以「空氣橋」取代旅客入境隔離措施
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