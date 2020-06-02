港股直擊 即巿股評

市場續憧憬全球經濟回復正常，加上美股道指期貨倒升，港股延續上日勁彈逾七百點氣勢，恒指今日再升逾兩百點，兩日勁彈1034點或4.5%，撲近兩萬四大關。

恒指高開59點，早段升幅縮至33點，低見23766點，之後重拾升勢，更升穿廿天線(現處23811)，加上道指期貨由跌轉升，推動港股競價時段進一步走強，更嘜至全日最高位收市。恒指收造23995，升263點或1.11%；國指收造9876，升42點或0.43%，大市全日成交有1140.3億元。

全日大市上升比例57%，下跌比例為43%。

即月期指收市報23937，升512或2.19%，低水59點，成交12.45萬張。

道指期貨今早曾跌172點，低見25291，隨後止跌回升，最新造25565，升100點或0.39%，標指及納指期貨現分別升0.34%和0.46%。

藍籌大致造好。滙控(00005)升1.6%；騰訊(00700)微升0.3%；友邦(01299)漲3.2%；港交所(00388)走高1.8%；昨日公布業績的領展(00823)，雖大行普遍降目標價，但收市仍飆6.4%，為表現最好藍籌；但聯通(00762)挫2.3%，為表現最差恒指成分股。

焦點板塊

內需股：個別見追捧，滔搏(06110)、李寧(02331)和九毛九(09922)創上市新高，全日分別升3.7%、5.8%、0.7%；國美零售(00493)創逾三年高，收市勁升19%。安踏(02020)也升2.5%。

手機股：全球首季智能電話銷量按年跌兩成，手機股個別發展。舜宇(02382)下滑0.5%；丘鈦(01478)下滑0.6%；富智康(02038)跌1%；比亞迪電子(00285)走低0.3%；鴻騰(06088)降1.2%；聯想(00992)微跌0.5%。不過，通達(00698)升3.4%；信利(00732)升2.6%；瑞聲(02018)微升0.2%；小米(01810)揚2.6%。

風電股：華電福新(00816)獲母企提私有化，全日勁升60.3%；市場憧憬內地風電商會陸續被私有化，龍源電力(00916)與大唐系的大唐新能源(01798)，收市分別大升9.4%和15.2%。

科技股：個別逆市走軟。阿里巴巴(09988)跌1.4%；昨日創新高的美團(03690)跌1.9%；金蝶(00268)降2.5%；微盟(02013)下滑1.6%；中航信息(00696)走低0.4%。

海南概念股：國家主席習近平，發指示建立海南自由貿易港，個別海南概念股熱炒，持有三亞亞特蘭蒂斯酒店的復星文旅(01992)，收市急揚18%；於海南擁大量地皮的雅居樂(03383)，收升1.9%；美蘭空港(00357)抽高12.8%後回落，全日轉跌4.7%。

焦點股份

東亞(00023)：全日大升17.6%，成交有1.7億元。東亞發澄清，全面策略性檢討正在進行，但未就出售中港銀行業務與外界進行討論。早前英國《金融時報》報道，東亞正與財務和戰略投資者就出售旗下香港和中國內地銀行業務進行初步討論。

雷蛇(01337)：向僱員授出獎勵股份，全日抽高9%。

聯塑(02128)：收市大升10.2%，成交1.1億元。花旗稱內地次季住宅完工數目比第一季改善，尤其塑膠喉管銷售在4到5月持續好轉，重申「買入」，目標睇14.1元。

蜆壳電業(02381)：首日掛牌，收報0.141元，較招股價0.25元，低43.6%，成交額1.86億元。不計手續費，一手一萬股蝕1090元。

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