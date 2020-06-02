即巿股評 港股直擊

恒指兩日差不多彈近千點，今早最多升262點，高見23995，二萬四暫時遇阻力，拋物線SAR指標今早一開已發出反手做好訊號，結束過去13日向淡走勢。單以SAR交易訊號來操作，今年暫時共有九個交易，前八個合共累賺1742點，即年初至今回報6.2%，明顯跑贏暫時仍要跌一成半的恒指。至於今日平倉的一個SAR交易大概打平，要收市後才可計算。其實SAR是上午開市後不久便發出的，所以若要做Backtest，用恒指開市位計反而更貼近實際情況。

EJFQ的強勢股指數昨日抽高5.3個百分點去到34.7%，重新拉開與弱指之差距。今年以來若果用強弱股指數的交叉訊號來操作，暫時共有6個訊號，不計最近未平倉的一個，之前5個訊號累賺649點，同樣與SAR情況相似，勝率較低，但捉正一個明顯趨勢就好禾味！講的當然是2月下旬開始的大跌。另外，強弱股指數的交叉訊號期間，亦可加插食糊訊號，就是當強指弱指之間的差距拉開至70個百分點或以上，一年極少出現類似情況，今次3月17日就是一例，反映罕見地超賣，若以此原則平倉，2月25日買入至3月17日平倉，利潤增至3630點，較之後4月20日出現另一次交叉時平倉賺2563點，回報更高。

至於以反映主要趨勢的「勢頭能量」(Trend Strength)訊號做策略又如何，當然買賣訊號更少，第一個訊號出現在2月25日，由之前綠燈強勢轉為紅燈弱勢(時點與SAR一樣！)。由於燈號是收市後晚上發出，故以2月26日開市位26479點做淡，紅燈至今仍維持，以執筆時23919點計，賬面賺2560點，即年初至今回報9.1%。這款策略也可加入中途食糊準則，就是參考反映短期突破機會(向上/向下)的「突破能量」(Breakout Strength)（以紅綠箭咀顯示），能量同樣由最少0至最多5格；若連續兩日出現3格相反方向燈號，就要止蝕（止賺），以今年情況，4月28日即連續第二日出3格綠箭咀就進行平倉。

以前市場沒有足夠對沖工具選擇，但現在有了反向ETF，以上的策略就有用武之地。有機會我可以分享由2014年至今，有關拋物線SAR及EJFQ燈號的backtest表現，最終目的是希望大家不要利用單一指標作買賣策略，應配合不同指標用買賣準則，例如最少要7中5，測試一下效果，看能否提高勝率及回報。最近一次在網上實戰班介紹的7個指標只是我慣用的指標組合，未必一定最好。大家也知道，技術指標可分為「領先指標」(leading indicator )及「滯後指標」(lagging indicator)(滯後並非貶義)；在功能上又可以分為Trend、Momentum、Volume及Volatility四大類，你需要把指標有意義地組合，否則即使指標用得多也未必好，「中得多」也未必代表勝算更高。

再論大市，港股中長線仍然弱勢，恒指勢頭能量仍有4格弱勢紅燈，月線圖的估波指標仍然在0以下尋底。相反，多隻市場指數ETF，包括：領航標普五百(03140)、領航日本(03126)、PP越南(02804)已剛轉綠燈強勢，領航發展歐洲(03101)相信也很快轉綠燈。

羅崇博 (杜比)