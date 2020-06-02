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中金公司發表報告，假設6月大灣區內通關得以恢復，預計6月澳門賭收將按年跌60%至70%。

該行指，澳門5月賭收17.64億澳門元，按年跌93%，好過市場平均預期的95%跌幅。該行估算貴賓廳賭收按年跌89%至91%，中場賭收跌95%至97%。

中金考慮到澳門已經連續53日無新增確診病例，內地大部分城市已經復課復工，娛樂業也部分開放，檢疫及通行政策有可能放寬。

如無放寬，該行料6月賭收維持與5月相近的跌幅，跌90%至95%。

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