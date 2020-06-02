即巿股評 港股直擊

雖然中美關係仍然緊張，但雙方暫未見明刀明槍，市場反而憧憬全球經濟活動重啟，睇好後市表現。隔晚美股三大指數做好，當地股市未受示威活動影響，近來更愈來愈多分析轉軚，從之前話美股見頂隨時大冧，變成美股仍有條件再創新高。至於港股噚日急彈逾700點後，港股繼續做好，但暫未能突破24000點阻力。

恒指高開59點，其後升幅縮至33點，見23766點半日低位，升勢再捲土重來，成功收復20日線(23811)，半日最多升262點，見半日高位23995點，24000點前卻步。中午恒指報收23823點，升90點；國指則跌21點，報收9812點。

友邦(01299)半日升2.6%，已佔去半日恒指三分二升幅，可見其他重磅股表現平平。不過網易跟京東已通過上市審批，將於短期內開始招股，市場憧憬中概股相繼落戶香港，港交所(00388)破頂，創287元歷史新高，半日報收286.6元，升1.3%，之前阿Man喺港交所業績公布後，強力建議買入此股，不足一個月已升接近兩成。

至於其他重磅股中，三桶油跟內地電訊股有沽壓，弱勢股維持弱勢，市場都係跟紅頂白，唔好自作聰明以為呢類股份估值平，就貪平買弱勢股。

ATM之中只有騰訊(00700)仲有得升，但騰訊440至444元阻力唔細，現價騰訊將會有壓力。阿里巴巴(09988)跟美團(03690)逆市回軟，阿里喺200元爭持，美團半日跌3.2%，有貨喺手要考慮止賺。其他科網股個別發展，但今日資金明顯唔喺呢個板塊度。

資金流去追捧內需股，唔少內需股創新高，當中以體品股表現最好，滔博(06110)跟李寧(02331)創上市新高，分別升3.3%及5.7%，另一體品股龍頭安踏(02020)亦升2.2%。

市場另一焦點係風電股，華電福新(00816)獲母企提私有化，半日勁升逾五成，市場憧憬其他風電企業陸續被私有化，資金湧入炒作。不過阿Man就唔建議高追，通常炒私有化概念，高追都有伏。

習主席發指示建立海南自由貿易港，相關概念股如復星文旅(01992)，中午升8.7%；於海南擁大量地皮的雅居樂(03383)，中午升3.5%；美蘭空港(00357)抽高12.8%後回落，中午轉跌2.7%。都係嗰句，炒概念嘅嘢，高追有伏，如果大家唔信嘅，不妨望番之前炒到七彩嘅雄安概念股，唔少已經走晒樣，甚至重返未落鑊之前嘅低位。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)