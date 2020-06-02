港股直擊 即巿股評

隔晚美股先跌後回升，但市場觀望中美爭拗發展，加上A股偏軟，港股曾彈逾兩百點後升幅削半，受制兩萬四，國指中午更轉跌收市。

恒指高開59點，早段升幅縮至33點，低見23766點，之後重拾升勢，最多升262點，高見23995點，但受制兩萬四，加上A股向下，大市升幅削逾半，於廿天線(現處23811)爭持。最終恒指半日收造23823，升90點或0.38%；國指半日收造9812，跌21點或0.22%，大市半日成交有599.6億元。

藍籌股個別發展。滙控(00005)中午升0.7%；騰訊(00700)走高0.6%；友邦(01299)漲2.6%；港交所(00388)走高1.3%；昨日公布業績的領展(00823)，半日揚5.2%，為已是表現最差藍籌；但聯通(00762)挫2%，為表現最差恒指成分股；九置(01997)跌2%；中石油(00857)及中石化(00386)分別跌1.8%和1.7%。

焦點板塊

內需股：個別見追捧，滔搏(06110)、頤海(01579)、李寧(02331)和九毛九(09922)創上市新高，中午分別升3.3%、0.2%、5.7%、3.1%；國美零售(00493)創逾三年高，中午升4%。安踏(02020)也升2.2%。

手機股：全球首季智能電話銷量按年跌兩成，但手機股個別發展。舜宇(02382)跌1.9%；瑞聲(02018)與比亞迪電子(00285)各跌0.6%；丘鈦(01478)挫2.5%；小米(01810)走低0.8%；聯想(00992)微跌0.5%。不過，通達(00698)微升2.2%；信利(00732)走高1.3%；富智康(02038)無升跌；鴻騰(06088)再升4%。

風電股：華電福新(00816)獲母企提私有化，中午勁升58.3%；市場憧憬內地風電商會陸續被私有化，龍源電力(00916)與大唐系的大唐新能源(01798)，中午大升9.4%和12.1%。

海南概念股：國家主席習近平，發指示建立海南自由貿易港，個別海南概念股熱炒，持有三亞亞特蘭蒂斯酒店的復星文旅(01992)，中午揚8.7%；於海南擁大量地皮的雅居樂(03383)，中午升3.5%；美蘭空港(00357)抽高12.8%後回落，中午轉跌2.7%。

焦點股份

東亞(00023)：傳正計劃出售本港及內地銀行業務，半日大升17.2%，成交有1.1億元。

天能動力(00819)：昨午發盈喜，上日大升13.3%後，中午再飆11.9%。

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