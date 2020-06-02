昨午發盈喜的天能動力(00819)，上日大升13.3%後，今早接力攀升，一度高見10.26元，再飆15.5%，新造10.16元，再彈升14.4%，成交金額1.45億元。
該股暫錄兩連升，現價計，累飆29.6%。
上周遭沽空機構Cloudy Thunder質疑財務造假的天能動力，昨日中午發盈喜，料截至今年6月底止上半年股東應佔溢利將按年增長不少於30%，公司去年同期則賺5.64億元人民幣。
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