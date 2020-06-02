港股直擊 即巿股評

噚日揀咗隻恒指牛(50987)出嚟，主要原因係博噚日恒指大升過後，將會吸引大量資金開淡倉(仲要係貼價嗰隻)，務求博「彈散市」出現；但反過來諗資金開貼價淡倉，即變相貼價熊證有機會繼續儲重街貨落去，再加上當時見恒指處於近熊證街貨方向，於是就出隻牛證出嚟，博大市「食得唔好晒」，向上再隊多嘢。

噚日本來打算將隻(50987)day trade咗佢就算，但無計，拆5分鐘圖就見到恒指喺噚日朝早彈咗上去之後，就一直keep住喺高位橫行，即使SlowSTC(14,3)係有波幅，但喺點數波幅近乎零之下，(50987)證價都係無乜點變動，於是就唔覺意(咁你都可以話叫做焗住)就過咗夜。

今朝起身開電視睇新聞，除咗見到美國示威單新聞之外，右下角報住嘅日經升過百點，心諗：今朝如果恒指跟升嘅話，咁就要將隻(50987)掉走，免得夜長夢多(其實無耐性先係我性格)。

喺巴士上返緊公司時，恒指做完U盤，開報只係升5X點；但到正式開市之後，果然隨U盤造好再走多兩步，9點42分返到公司開晒機，見恒指升逾200點，再睇埋5分鐘SlowSTC(14,3)圖見兩線上行至進入超買範圍，呢個時候就更係水都唔斟住，將隻(50987)沽咗先啦。按今早開市首15分鐘計，(50987)高低位做過$0.105/$0.076，平均賣出價為$0.0905，對比噚日計嘅平均買入價$0.071，呢一轉嘅賺幅為27.5%，都算有交代啦。

依家9點53分，恒指升幅稍為回落，至目前升不足100點，做緊23828點，高位暫時見過23995點，24000點都真係近在咫尺。日線圖上見恒指今日再彈高啲啲，位置上剛好被條20天線(23812點)卡住，當然，高位計就更係高過條20天線啦，但依家開咗市唔夠一個鐘，難以咁快下定斷嘅。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖。按今朝恒指所做過嘅高位23995點計，熊證第一層街貨23800至23899點已全數收回，最貼價再上移至23900至23999點。噚日本身估計喺24000至24099點，或24100至24199點會見到重貨區，誰不知資金真係咁勇，喺23900至23999點就見到有相當於1366張期指嘅重真區。坦白講呢1366張裡面有幾多已經撤退鄉？唔知道，但肯定呢一層街貨都應該凍過水。

至於牛證方面，都有兩層新增街貨層，最貼價牛證已經上移至22900至22999點；今朝輪商Whatsapp話今日會有批23000點以上嘅牛證上市，開牛熊證搜尋器就見到目前市場上最貼價牛證收回價為23384點，都仲同現價有逾500點差距，不過奇怪當中唔係最高槓桿嘅成交好鬼活躍，但最高槓桿嗰啲反而無乜成交，咩心態？唔好理，恒指牛(51176)，收回價23384點，同一收回價中槓桿第二高，有逾39倍，成交活躍，即日短炒。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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