即巿股評 港股直擊

新冠肺炎對中國經濟構成重大沖擊，至今仍處於恢復階段。各地政府相繼推出不同的刺激消費措施，其中上月底廣東省發布《廣東省2020年家電下鄉專項行動公告》，對省內戶籍農村居民購買家電下鄉產品提供優惠。預期各地地方政府將積極推動政策，刺激消費以振興內需。家電股龍頭之一的創維集團(00751)，可望受惠有關政策，有助年內銷情表現。

創維主要從事產銷多媒體業務，主要為智慧電視系統。近年開始積極發展白色家電，更與百度合作發展互聯網增值服務產品，前景不俗。目前智慧電視系統是創維主要收入來源；不過行業經過多年的發展，目前已進入高度成熟的階段。雖然整體彩電行業下行，但創維2019年智能電視系統銷售量仍錄得3.2%的增長，至1581萬台，高於行業平均水準。

截至今年3月底止，創維首季純利急增91.5%至2.03億元人民幣，營業額減少26.3%至67.5億元人民幣，毛利率增加4個百分點至22.8%，主因集團稅務政策上的改變、加強銷售價格管控，以及提升高毛利產品在銷售結構中的佔比等。

集團業務遍佈全球，按地區劃分，目前仍以中國為主要市場。季內來自內地的營業額減少34.8%至43.77億元人民幣，佔總營業額約64.8%；其中多媒體業務佔約61.5%、智能系統技術業務佔約23.7%。而來自海外市場的營業額則減少3.1%至23.75億元人民幣，佔總營業額約35.2%。

現價估值吸引

鑑於疫情對國內經濟的影響，推動內需已成為重點政策之一，其中刺激家電消費仍擔當重要角色。疫情過後，創維已加快復工復產，於2月中旬開始復工，至今已全面恢復生產，原滯留湖北地區的近1100名員工亦陸續復工，可望解決供應鏈的問題。

以現價計，該股預測市盈率及市帳率分別為6.83倍及0.32倍，估值吸引。根據彭博通訊綜合市場分析，預期創維集團2020及2021年每股盈利為0.260及2.756元人民幣，給予12個月目標價2.30港元，相當於今年預測市盈率7.59倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理