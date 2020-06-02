港股直擊 即巿股評

美股在6月首個交易日先跌後升，港股昨日勁彈771點後，今早續挑戰廿天線阻力。

美國製造業指數由11年低位回升，反映經濟最嚴峻階段可能結束，抵銷美中兩國緊張關係升溫及美國多處持續大規模示威的不明朗因素，對美股有支持。道指最多跌162點，之後掉頭回升，收報25475點，升91點或0.36%；波音升3.8%；標普500指數收報3055點，升11點或0.38%。納指收報9552點，升62點或0.66%，Facebook升3%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報36.93元，較本港上日收市高0.33元；騰訊(00700)ADR收報427.69元，低1.31元；國壽(02628)ADR收報15.02元，高0.1元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報9.09元，高0.06元；中石油(00857)ADR收報2.71元，無升跌；中石化(00386)ADR收報3.48元，高0.01元。至於電訊股， 中移動(00941)ADR收報55.39元，低0.11元；聯通(00762)ADR收報4.46元，高0.04元；中電信(00728)ADR收報2.42元，低0.01元。

有報道指，油組及非油組產油國建議，原定本月9日至10日的視像會議，提前至本周四舉行，主要討論是否將目前的減產協議延長1至2個月。俄羅斯不反對提早開會，意味與油組最大產油國沙特阿拉伯減產分歧收窄。

ADR港股比例指數報23723，較周一恒指收市低8點。即月恒指夜期收報23606點，升181點，低水127點。恒指全日報23732點，升771點或3.36%，仍受制廿天線(現處23813)。

焦點股份

領展(00823)：昨日中午公布業績，全年可分派總額上升4%，股價收升5.8%。領展行政總裁王國龍表示，現時限聚令已經放寬，認為旗下零售客戶最壞的時間已經過去。另外，領展亦無意因為市況轉差改變派息政策。

金沙中國(01928)：公布新冠肺炎疫情對公司截至3月底止季度的營運，造成重大不利影響，期內淨收益8.08億美元，按年下跌六成半，首季經營虧損1.33億美元；四月份金沙中國淨收益總額900萬美元，按年下跌九成九。

蜆壳電業(02381)：今早掛牌，據耀才交易市場，暗盤收報0.206元，較招股價0.25元，低近一成八。

網易(09999)：將於今日起招股，公司計劃發行1億7148萬股，當中515萬股、即是3%公開發售，九成七國際配售；招股價126元，集資最多216億元。一手100股，入場費大約12727元。本月11日掛牌。

華電福新(00816)：公布母企華電集團旗下華電福瑞建議以吸收合併方式對華電福新進行私有化，將向內資股股東支付每股2.29995元人民幣，向H股股東支付每股2.5港元，較華電福新停牌前股價1.51元溢價65.6%。公司將於今早復牌。