即巿股評 港股直擊

美國勞工部上周四(5月28日)公布，截至23日的一周新申領失業救濟人數為212.3萬，是自新冠肺炎爆發以來兩個半月最低水平，惟累計約4100萬人丟了工作。此外，截至5月16日的一星期，持續申領失業救濟人數由2491萬紀錄高位，減到2105萬，持續申領失業救濟人數有所下降，實屬新冠肺炎大流行迄今職場上首項好消息，刺激道指與標普500指數上周四雙雙創出3月23日見底後即日和收市新高。

然而，聯儲局上周三發布的地區經濟報告(俗稱褐皮書)提及，在疫情威脅下，全部12個轄區商貿活動仍顯著萎縮，零售商舖大量延遲交租，甚至無力支付。失業情況依然嚴峻，褐皮書對銀行界的調查結果指出，不少企業全靠聯邦政府的薪酬保障計劃(Paycheck Protection Program, PPP)才得以減少或避免裁員。PPP是專為協助小型企業的抗疫紓困措施。

最新一份褐皮書的調查大部分於4月至5月18日期間進行，儘管多個地區調查顯示，隨着經濟重啟，有信心整體經濟活動將回升，但同時認為前景仍然高度不明朗，普遍對潛在復甦步伐感到悲觀。根據褐皮書資料，持續申領失業救濟人數會否進一步放緩，值得注意。

聯儲局主席鮑威爾接受訪問時稱，未來經濟表現端視疫情發展及防疫措施是否奏效，更重要是能不能成功研製有效疫苖。目前美國尚餘超過100萬個新冠肺炎患者(減去治癒和死亡病例)，近期每天新增確診個案平均多達兩萬宗以上，疫情很難說已經受控，若干州份卻於5月下旬開始放寬封城禁令。

正所謂「好事多磨」，就在局部重啟經濟剛剛展步，上周一(25日)於明尼蘇達州的主要城市明尼阿波利斯(Minneapolis)發生黑人男子弗洛伊德(George Floyd)被白人警員膝壓頸部致死案，使全國最少40個城市爆發示威抗議，且導致警民暴力衝突，多個城市上周六已實施宵禁。「弗洛伊德事件」如何平息，以及北京推行「港區國安法」引起中美緊張關係升溫的後續發展，都為美國經濟恢復路途增添變數。

港股方面，恒指昨天裂口高開578點，迅即衝至23806點的全日高位並窄幅橫行，收報23732點，飆771點。

美國總統特朗普在香港時間上周六宣布針對「港區國安法」的制裁措施，市場認為「回應」力度不怎麼樣，借此理由推高港股，真是信不信由你！附【圖】所見，恒指收市未能進入5月22日的下跌裂口(24208點和23756點)位置，10天線高於50天線比率(平滑中線市寬)又在5月21日觸頂回落，相信上述裂口已成為恒指目前升勢的頗大阻力，更遑論突破成交量密集區24000點至24500點。

信報投資研究部

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