即巿股評 港股直擊

第十三屆全國人民代表大會第三次會議上周四（5月28日）下午閉幕，大會以絕大多數票表決通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（「港區國安法」），全國人大常委會最快在6月舉行會議編寫相關法例，完成後列入香港《基本法》附件三，再由港府公布實施。

而美國國務卿蓬佩奧早在27日根據1992年的《美國-香港政策法》和去年的《香港人權與民主法案》，向國會提交香港政策報告，不再認證香港擁有高度自治，國務院因而不再保證香港可獲美國的特殊待遇。可見蓬佩奧亦明知「港區國安法」事在必行。

總統特朗普於29日的白宮記者會宣布，因應北京訂立「港區國安法」，他已指示官員展開撤銷香港特殊地位的程序。侵侵批評，北京違反《中英聯合聲明》及《基本法》，違背讓香港自治的承諾，以「一國一制」取代「一國兩制」。撤銷香港特殊地位會全面影響美國對香港的安排，包括引渡條約、出口軍民兩用科技，取消香港有別於中國的獨立海關及旅遊地區享有的優惠。特朗普聲言，會制裁某些直接或間接侵蝕香港自治，以及扼殺香港自由的中方和香港官員。此外，特朗普並宣布即日終止與世衞的關係，違背了他11日之前警告世衞若一個月內仍不改革才切斷雙方關係的承諾。

上周五的白宮記者會延遲了50分鐘舉行，全程僅約9分鐘，侵侵發言後沒有接受記者提問就匆匆結束，反映有消息指侵侵直至記者會當日才敲定制裁項目的可信度頗高。事實上，香港即將失去美國的特殊待遇，以及世衞突然被割斷資助，都是華府目的在於針對中國的包裝而已，侵侵亦於29日晚上亦毫不掩飾在Twitter發布僅「CHINA!」一個字的帖文。

侵侵制裁香港的具體內容，尤其是會否實施與中國同一標準的關稅，估計最快也要等到中國人大常委會編寫的「港區國安法」出爐後才有定案，侵侵的「制裁套餐」或會讓香港食足整個6月。

港股方面，再次撇開政治因素純就技術分析，恒指10天線已明顯跌穿20天線，而且兩條平均線都斜斜下行，恒指短線見頂已沒有疑問。目前最有力支持恒指反彈的是上周五沽空比率飇至20.6%的近年新高，但10天線高於20天線股份比率的平滑中線市寬，早於5月21日在47.5%觸頂開始回落，EJFQ反映強勢股買盤的強勢骰指數又已顯著失守40%的「亢奮區」界線，老徐打算若恒指反彈至23000至23300點的成交量密集區頂附近水平就開倉short call。

最後，老徐的5月份23200點short put和24400點及24600點short call，全部已於上周四自動結算，只有short put未能贏盡全數693點期權金，但5月仍有超過1200點利潤。

老徐